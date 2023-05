Inizia il G7 a Hiroshima: Zelensky ci sarà di persona

Il summit di tre giorni del G7 in Giappone è ufficialmente iniziato. Le 72 ore che vedranno i 7 grandi riuniti nell’isola del Pacifico sono partite con la visita al Memoriale della pace di Hiroshima. Tra i leader è presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nella giornata di ieri ha dichiarato con un tweet: “L’Italia è una nazione protagonista nello scenario internazionale e il nostro ruolo per affrontare le sfide presenti e future è fondamentale e imprescindibile: sarà un onore rappresentarla. Vi terrò aggiornati”. Così la premier si è rivolta ai suoi concittadini e al mondo, a poche ore dall’importante appuntamento.

Il gruppo dei sette (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America) si è dato appuntamento al Memorial park, accolti dal padrone di casa Fumio Kishida, il primo ministro di Tokyo. Il politico ha fatto le condoglianze al primo ministro Meloni per le vittime in Emilia-Romagna. La riunione del leader sul luogo dell’esplosione del primo ordigno nucleare ha un grande valore simbolico, soprattutto in risposta alle varie minacce sull’utilizzo di armi atomiche da parte della Russia negli ultimi mesi. Prima di iniziare il summit, i sette politici visiteranno il Museo della pace, con firma congiunta sul libro d’onore del museo. I messaggi di ogni leader saranno poi scolpiti su una stele in pietra, collocata nei pressi del monumento commemorativo. I sette grandi faranno visita al Cenotafio delle vittime della bomba atomica, depositando anche una corona di alloro. Una notizia a sorpresa è arrivata dall’agenzia di informazione statunitense Bloomberg. Secondo il sito, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in persona si recherà in Giappone, come ospite al vertice del G7 di Hiroshima, dove verranno decise nuove sanzioni contro Mosca e Vladimir Putin.

Aggiornato il 19 maggio 2023 alle ore 16:12