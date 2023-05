Usa 2024: DeSantis manda in tilt la rete

“Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”. Questo il primo pensiero nel giorno in cui Ron DeSantis, governatore della Florida, annuncia la candidatura alla Casa Bianca. Lo fa in un modo rivoluzionario, ovvero su Twitter, a casa di Elon Musk, cioè di un visionario. Il risultato finale è racchiuso da undici milioni di visualizzazioni messe in cascina. E che, sicuramente, aumenteranno.

Ma il cambiamento passa anche altrove, ovvero snobbando i media tradizionali e rispondendo in diretta agli utenti. Qualche rosicone, probabilmente, si sarà soffermato sui problemi tecnici che ci sono stati. Ma la realtà è che il numero uno repubblicano del Sunshine State ha mandato in tilt internet.

Peraltro, la campagna elettorale di RonDesantis ha raccolto un milione di dollari in un’ora dopo il suo annuncio per le Presidenziali del 2024. Chissà come avrà reagito il mainstream. Probabilmente male. Ma si sa: chi semina vento, raccoglie tempesta. Bryan Griffin, fedele scudiero di DeSantis, ha rivelato che c’era tanto entusiasmo intorno all’intervento all’annuncio del governatore della Florida, che ha ricordato come “il presidente” stia vacillando e quanto sia difficile per le famiglie “sbarcare il lunario”. Non solo: il declino è una scelta ma il successo si può raggiungere. Con un obiettivo: lottare per la libertà.

Per rimettere sulla giusta rotta la nave americana, ha continuato, è fondamentale riportare in sesto la società e l’integrità delle istituzioni. Insomma, serve il buon senso. Una ricetta, ha puntualizzato DeSantis, che in Florida ha funzionato. Tutto questo concentrato in un video di poco più di un minuto.

Ora è la volta dello scontro con l’ex presidente Usa, Donald Trump. In ballo c’è la nomination del Gop. In un duello tra pesi massimi che, sicuramente, regalerà scintille.

