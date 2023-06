Bombardata la diga di Kakhovka, scambio di accuse Kiev-Mosca

Nella località ucraina di Nova Kakhovka le autorità russe hanno dichiarato lo stato di emergenza nella città, a seguito della rottura della struttura superiore della diga e l’inondazione parziale della zona. Sono rimaste allagate circa 600 case – secondo le autorità d’emergenza – e i villaggi inondati sono 21. Secondo i comandi locali il livello dell’acqua vicino a Nova Kakhovka – occupata da Mosca più di 15 mesi fa – è a più di 10 metri.

“I militari russi continuano a bombardare il territorio dove sono in corso le misure di evacuazione. Un’ora fa, due agenti di polizia sono stati feriti nella zona”, ha denunciato Kiev. Secondo il ministero della Difesa russo, gli ucraini hanno subito forti perdite nel sud di Donetsk: si tratterebbe di oltre 1500 uomini, 28 carri armati – tra cui otto Leopard tedeschi – e 109 veicoli corazzati da combattimento.

Mentre Ucraina e Russia si accusano a vicenda dell’attacco alla diga e alla centrale idroelettrica di Kakhovka, sui social media circolano video e immagini dell’imponente opera ormai semidistrutta, che ha portato con sé un’enorme ondata di acqua diretta a valle. Il Comando operativo meridionale dell’esercito ucraino ha pubblicato un post su Facebook dove accusa le “truppe di occupazione russe” di aver fatto brillare la diga. Anche il presidente di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha affermato che la distruzione della centrale di Kakhovka è opera di “terroristi russi”.

“La distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka conferma solo per il mondo intero che devono essere espulsi da ogni angolo del territorio ucraino – scrive il presidente ucraino sui social – a loro non dovrebbe essere lasciato un solo metro, perché usano ogni metro per il terrore. Solo la vittoria dell’Ucraina restituirà la sicurezza. E questa vittoria arriverà. I terroristi non potranno fermare l’Ucraina con acqua, missili o altro”, ha aggiunto Zelensky, convocando il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale. Mosca, invece, è convita che a causare la distruzione della diga siano stati i bombardamenti ucraini. “La parziale distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovska nelle zone costiere del Dnepr è stata causata dai bombardamenti” delle truppe di Kiev, dice il capo del governo della regione di Kherson, Andrey Alekseenko, secondo cui la situazione è sotto controllo e non vi è alcuna minaccia per la vita delle persone. “Le autorità controllano il livello dell’acqua nel fiume”, ha aggiunto il governatore.

Intanto, l’Agenzia atomica internazionale rassicura il mondo sulla situazione alla centrale di Zaporizhzhia. I reattori del sito sarebbero a rischio di fusione, ma al momento non ci sarebbe nessuna emergenza immediata. Gli esperti stanno monitorando la situazione minuto per minuto.

“Oggi la diga di Nova Kakhovka è stata gravemente danneggiata, il che ha causato una significativa riduzione del livello del serbatoio utilizzato per fornire acqua di raffreddamento alla centrale”, ma “al momento – secondo il direttore Raphael Grossi – il rischio di fusione non è elevato”.

Aggiornato il 06 giugno 2023 alle ore 17:31