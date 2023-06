Anniversario della Brexit: vietato esporre la bandiera Ue

Sette anni dopo il referendum del 23 giugno 2016, che ha sancito la volontà della Gran Bretagna di uscire dall’Unione europea, su tutto il territorio del Paese ci si prepara a festeggiare l’anniversario della Brexit. L’autorità della Greater London – ovvero la Contea che comprende all’interno la capitale inglese – aveva programmato di esporre la bandiera europea, ma i funzionari dell’amministrazione locale sono stati informati che non avrebbero potuto farlo. Sadiq Khan, il sindaco di Londra, disobbedendo avrebbe rischiato ripercussioni penali. In base alle ultime normative di Downing Street infatti, l’amministrazione avrebbe dovuto ottenere il via libera del Consiglio del municipio di Newham. Lo riporta il Guardian citando gli ultimi regolamenti sulla pianificazione urbanistica e territoriale. L’ok di Newham non sarebbe richiesto per esporre, ad esempio, bandiere di altri Paesi.

Fino al 2021 anche il vessillo dell’Unione europea poteva essere esposto senza problemi, ma la legge a riguardo è cambiata ufficialmente con l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue. “Con oltre un milione di persone provenienti da Paesi che chiamano Londra la loro casa, è incredibile che il governo abbia vietato l’esposizione della bandiera europea senza passare attraverso un lungo processo di pianificazione – ha spiegato al Guardian una fonte del comune londinese – gli europei contribuiscono alla nostra vita sociale ed economica e tutto ciò che volevamo fare era mostrare la nostra gratitudine con un piccolo gesto per un giorno dell’anno”, conclude l’interpellato. Stando a un sondaggio di inizio 2023, anche il sentimento popolare relativo alla Brexit sarebbe cambiato. Dai numeri, emergono principalmente gli insoddisfatti: ormai il 57 per cento degli elettori oggi voterebbe contro l’uscita dall’Unione europea, mentre solo il 43 per cento sarebbe favorevole a restarne fuori. Quest’atteggiamento è stato definito “Begret”, una crasi tra Brexit e regret, rimpianto.

Aggiornato il 23 giugno 2023 alle ore 13:40