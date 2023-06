Shoigu visita troupe in Ucraina, confronto in tivù

La prima volta dalla ribellione di Wagner, poi rientrata. Sergei Shoigu appare in pubblico, dopo il presunto Golpe ordito da Evgenij Prigožin. Il ministro della Difesa russo ha visitato le truppe in Ucraina, ha riferito l’agenzia di stampa moscovita Ria Novosti, citata dal Guardian. Shoigu non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagner aveva chiesto al ministro della Difesa un incontro a Rostov. Intanto, secondo l’Institute for the Study of War, Think tank con sede a Washington, Shoigu potrebbe essere sostituito alla guida del Ministero della Difesa dal governatore della regione di Tula, Alexei Dyumin. Sarebbe parte dell’accordo tra Mosca e il fondatore del Gruppo Wagner Prigožin.

Il Think tank cita alcune fonti russe, tra cui fonti interne al Cremlino. Dyumin è un ex ufficiale di sicurezza del presidente russo Vladimir Putin ed ex capo delle Forze per le operazioni speciali russe. L’Isw sottolinea di non poter confermare queste indiscrezioni. Qualsiasi cambiamento nella leadership del ministero della Difesa russo rappresenterebbe, senz’altro, una “vittoria significativa” per Prigožin. Per il centro studi statunitense, il numero uno della Wagner ha giustificato la sua ribellione armata accusando direttamente Shoigu.

Frattanto, a 24 ore dall’annuncio dell’accordo per il ritiro delle truppe Wagner giunte a pochi chilometri da Mosca “per non versare sangue russo”, non ci sono più aggiornamenti sulle sorti del capo della ribellione Prigožin, destinato alla Bielorussia. Il Paese satellite della Russia guidato dal presidente Aleksander Lukashenko ha mediato con il Cremlino ottenendo che Prigozhin non sarà perseguito. Il procedimento penale contro Prigožin su chiamate e organizzazione di una ribellione armata non è stato concluso, ha detto una fonte dell’ufficio del procuratore generale della Federazione russa all’agenzia di stampa Ria Novosti. “Il procedimento penale contro Prigozhin non è stato chiuso”, ha detto la fonte, senza specificare altri dettagli.

Aggiornato il 26 giugno 2023 alle ore 16:06