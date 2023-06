Avvistate due fregate russe vicino Taiwan

Due fregate russe sono state avvistate dalle autorità dell’isola di Taiwan a largo della sua costa orientale. La Marina ha quindi dispiegato navi e aerei di sorveglianza per monitorare i movimenti delle imbarcazioni di Mosca, stando alle dichiarazioni del Ministero della Difesa nazionale dello Stato de facto. Le navi da guerra dell’esercito russo sono state “individuate mentre navigavano da sud a nord nelle acque al largo della nostra costa orientale” alle 23 ora locale (le 17 italiane), ha dichiarato Taipei ieri, in un comunicato. L’esercito di Taiwan avrebbe monitorato i movimenti delle fregate e inviato “aerei, navi e (attivato, ndr) sistemi missilistici a terra per tenere d’occhio”, hanno aggiunto le autorità del Paese. La Difesa di Taipei non ha precisato quanto fossero distanti le navi russe dalla costa di Taiwan, né dalle acque nazionali. La nazione autogovernata ha inoltre riferito la presenza di imbarcazioni cinesi nelle sue acque, a cadenza quasi quotidiana. Pechino considera Taiwan un suo territorio a tutti gli effetti, e ha giurato di conquistarla un giorno, fosse anche necessario l’uso della forza.

Ma la presenza di fregate russe è a dir poco insolita. L’agenzia di stampa di Stato di Mosca, Interfax, ha riferito che “un distaccamento di navi da guerra della flotta del Pacifico è entrato nel Mare delle Filippine, dopo aver attraversato il Mar Cinese Meridionale”. Le imbarcazioni di Mosca stavano svolgendo compiti nell’ambito di una traversata marittima a lungo raggio. Si è trattato di un’esercitazione che comprendeva “una battaglia navale simulata per respingere un attacco missilistico di un nemico simulato dal mare”, ha detto l’agenzia. Per concludere, anche Taiwan – come il suo principale alleato, gli Stati Uniti – ha imposto sanzioni alla Russia, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, che coprono esportazioni come la tecnologia informatica e i macchinari.

Aggiornato il 28 giugno 2023 alle ore 17:00