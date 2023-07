Miriam Cates: la nuova stella della destra britannica

Laureata a Cambridge, tre figli, quarant’anni, cristiana. Lei è Miriam Cates, considerata l’astro nascente della destra britannica. Questo il profilo delineato sul Corriere della Sera. Come riportato sul quotidiano, “ad avere il vento in poppa in questo momento sono i nazional-conservatori, la fazione che si rifà esplicitamente alle destre europee, da Meloni a Viktor Orbán”. E il cui faro è proprio Cates.

Insomma, quello che si intravede è proprio un destino da leader. Anche perché la situazione attuale non è proprio idilliaca. Infatti si legge: “La premiership di Rishi Sunak sta implodendo: il suo approccio da tecnocrate non è bastato a risollevare le sorti dell’Esecutivo e le sue promesse – abbattere l’inflazione, fermare l’immigrazione illegale, risollevare la sanità – stanno naufragando una a una”.

Ecco quindi Miriam Cates, che esalta il conservatorismo “basato sul patriottismo e i valori tradizionali”, da contrapporre ai “valori dell’élite globale”.

Insomma, “pragmatismo e flessibilità ideologica” per Miriam Cates, che in tema di immigrazione suggerisce un taglio del 60 per cento degli arrivi in Gran Bretagna, che l’anno scorso hanno toccato “il milione e 200mila”; come ha sostenuto Miriam, l’attuale livello di immigrazione mette a rischio la sicurezza economica e culturale del Paese”.

Il suo concetto, in sintesi, è uno: dare priorità alle competenze e alla formazione dei giovani di “casa”, invece che aprire le porte a un numero sempre elevato di lavoratori d’Oltremare.

