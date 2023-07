Aragona: lo “swing State” spagnolo cartina tornasole delle elezioni

A cinque giorni dal rinnovo delle Corti generali spagnole – ovvero le elezioni politiche – è la suggestiva regione dell’Aragona, nella Spagna nord-orientale, a finire sotto la lente d’ingrandimento. La tendenza ad osservare l’andamento di questo territorio non è nata recentemente. È qui che dal 1977, anno delle prime elezioni democratiche post-franchiste, fino alle ultime consultazioni del 2019, “si è sempre deciso il partito vincente”.

Lo ricorda un editoriale dell’edizione europea di Politico, un quotidiano statunitense, che evidenzia la somiglianza della regione iberica con l’Ohio. Un luogo che “meglio rappresenta la Spagna di mezzo”, come lo Stato simbolo del Midwest americano, da sempre decisivo per l’elezione del presidente degli Stati Uniti d’America.

Per Politico, l’Aragona è il “microcosmo geografico e demografico del Paese”. La capacità del territorio di riflettere i movimenti elettorali nazionali gli ha fatto guadagnare, negli States, il soprannome di “Ohio della Spagna”. A modo suo, come la compagine del Midwest, l’Aragona è una regione altalenante, la “swing region” come direbbero negli Usa, da monitorare per capire il sentimento della pancia del Paese.

Domenica sera, quando chiuderanno le urne delle consultazioni politiche, si saprà se la regione nord-orientale sarà stata ancora la cartina tornasole del sentimento spagnolo. Intanto, i riflettori restano puntati sulla regione e sulle tre province – tra cui Saragozza, il capoluogo e quella più importante – controllate ormai dal Partito popolare (Pp) di Alberto Núñez Feijóo, che dopo aver vinto le Amministrative a maggio scorso e aver formato il suo “fortino” regionale, si prepara a dare il colpo di grazia al partito socialista (Psoe) del premier Pedro Sánchez.

“Chiunque vinca in Aragona vince alle elezioni generali, il che ci dice che Feijóo diventerà primo ministro”, ha ammesso Pedro Navarro, il candidato principale del Pp al congresso di Saragozza, con una sicurezza d’animo che potrebbe far rimpiangere la scaramanzia.

In Aragona, poi, nelle scorse Municipali il partito di destra Vox ha ottenuto, proprio a Saragozza, più consiglieri (19 su 31) che in qualsiasi altra città o momento storico dalla fine degli anni ’70.

