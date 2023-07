Yelena Isinbayeva: il maggiore delle forze armate russe vive a Tenerife

La posizione della favorita di Vladimir Putin, Yelena Isinbayeva, è stata rivelata da un’inchiesta giornalistica spagnola. Il maggiore dell’esercito russo, campionessa olimpica, è in Spagna, dove vive in una residenza di lusso a Tenerife. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, molti cittadini russi hanno lasciato il loro Paese, alcuni interrompendo ogni contatto con l’aggressore Vladimir Putin e sostenendo i valori democratici, mentre altri hanno scelto di nascondersi per tornaconto personale o per continuare a svolgere attività ostili contro l’Ucraina.

SANZIONATA PER I SUOI STRETTI RAPPORTI CON PUTIN E LE UNITÀ MILITARI RUSSE

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha imposto sanzioni contro 164 persone fisiche e 85 persone giuridiche della Federazione Russa per “aver sostenuto l’invasione russa su larga scala del Paese”, approvando la corrispondente decisione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale (Nsdc).

Tra le persone sanzionate ci sono il maggiore atleta militare Yelena Isinbayeva, l’atleta Alexander Popov, il presidente della Federazione russa di tennis, Shamil Tarpishchev e il presidente onorario del Comitato olimpico russo, Vitaly Smirnov.

CHI È YELENA ISINBAYEVA?

Yelena Isinbayeva è detentrice di 28 record mondiali nel salto con l’asta, due volte campionessa olimpica, quattro volte campionessa del mondo nel salto con l’asta indoor. Tuttavia, oltre a essere famosa in tutto il mondo per la sua eccezionale carriera di atleta stabilendo numerosi record mondiali, è anche conosciuta in Russia a causa del suo attivismo politico. Tra le altre cose, è stata deputata della Duma di Stato della Federazione Russa e ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha promosso la modifica della Costituzione russa, così da consentire a Putin di rimanere al potere a tempo indeterminato.

Yelena Isinbayeva ha anche rivestito un ruolo chiave nell’Associazione militare nazionale del “Giovane esercito” panrusso (in russo: Всероссийское военно-патриотическое общественное движение “Юнармия”, traslitterato come Yunarmiya, Yam), dove agli scolari russi viene insegnato a maneggiare le armi, marciare e interrogare i prigionieri. Yunarmiya è un’organizzazione giovanile russa fondata nell'ottobre 2015.

“Cari Yunarmisti! Già questa settimana ci sarà un evento importante per tutta la famiglia Yunarmey. Ottomila partecipanti provenienti da tutta la Russia si uniranno per partecipare a 11 piattaforme educative e interattive. Il movimento Yunarmiya è pronto a diventare una piattaforma unificante per centinaia di migliaia di giovani per aiutare tutti a mostrare i propri talenti e realizzarsi!” ha scritto Yelena Isinbayeva su Instagram nel 2018. Ma cosa chiama Isinbayeva “Piattaforme educative e interattive?”. È la difesa della Russia (Mod) con la missione di formare il futuro personale dei servizi in uniforme russi, ricordando le passate operazioni e campagne militari. Questa associazione è l’erede dell’Organizzazione dei Pionieri “Vladimir Lenin”, di sovietica memoria, custode delle tradizioni della Grande guerra patriottica, affiliata alle forze armate russe. Yelena Isinbayeva, nota ai più come atleta olimpica, è anche membro del partito di Governo Russia Unita, che ha un grande potere nel processo decisionale politico in quel Paese.

Oltre al suo coinvolgimento politico, Isinbayeva è attiva come ufficiale nel Ministero della Difesa russo, ricoprendo il grado di maggiore, posizione che le è stata ufficialmente assegnata dal ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, il 16 maggio 2015.

Il 14 giugno 2023, il giornalista e analista indipendente Sergei Shelin ha pubblicato un articolo in cui, analizzando la cosiddetta “ideologia russa”, ha fatto specificamente riferimento al maggiore Yelena Isinbayeva. Di lei ha detto: “Oggi Isinbayeva è uno dei più odiosi elogiatori di Putin e di tutte le sue imprese. Tutta la sua biografia sottolinea che l’insensibilità e il cinismo non sono visti come cose brutte in Russia”.

DOVE VIVE ADESSO ISINBAYEVA?

Il quotidiano Plattibos ha pubblicato una cronologia della carriera sportiva di Isinbayeva, effettuando un aggiornamento il 15 marzo 2023, in cui affermava, come altri media, che il luogo in cui si trovava il maggiore Isinbayeva era “sconosciuto”.

Negli ultimi due anni, l’ubicazione di Yelena Isinbayeva era rimasta sconosciuta al grande pubblico, a eccezione dei suoi superiori e parenti. Pochi giorni fa, però, si è appreso che Yelena Isinbayeva risiede a Tenerife, in un lussuoso complesso nel sud dell’isola. Del resto, conducendo una vita molto discreta, non è possibile stabilire quale sia la sua posizione militare.

L’atleta rappresenta ancora la Russia nel Comitato olimpico internazionale ed è in ragione di tale incarico che sembrerebbe poter continuare ad operare all’estero. Non è molto chiaro, però, come un alto ufficiale delle forze armate russe possa continuare a soggiornare in uno Stato ostile.

Dopo l’aggressione su vasta scala perpetrata dalla Russia contro l’Ucraina, diversi Paesi, tra cui la Spagna, hanno dato il loro sostegno militare e politico all’Ucraina nella sua lotta per la pace. Questa rivelazione solleva molti interrogativi e qualche imbarazzo in Spagna, il cui Governo sostiene fortemente la causa dell’Ucraina nella sua lotta contro l’invasione russa. A maggior ragione ora, quando il presidente della Spagna, Pedro Sánchez, assumendo la presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue, ha promesso davanti alla Comunità europea di “continuare a difendere l’Ucraina”, sarà opportuno fare chiarezza su questa vicenda.

(*) Docente universitario di Diritto Internazionale e Normative sulla Sicurezza

Aggiornato il 19 luglio 2023 alle ore 10:21