Come Varsavia contrasta la minaccia bielorussa

Dopo che si è saputo del dispiegamento dei mercenari del Gruppo Wagner sul territorio della Bielorussia, le autorità polacche hanno annunciato il rafforzamento del confine orientale del Paese. I mercenari erano già di stanza in Bielorussia per l’addestramento dei soldati di Lukashenko presso il campo di addestramento vicino a Brest, cioè proprio al confine con la Polonia. Ora, però, è stata loro costruita anche una nuova base vicino a Minsk.

L’Institute for the Study of War (Isw), in un suo recente rapporto, afferma che non ci sono segnali che i mercenari rappresentino una minaccia attuale per la Polonia o per l’Ucraina, in particolare a causa della mancanza di armi pesanti. Varsavia, tuttavia, continua a ritenere il contrario e, per questo motivo, sta rafforzando il proprio confine di Stato. La Polonia si era già vista costretta a rafforzare il proprio confine con la Bielorussia come risposta alla pressione dei migranti, iniziata nell’autunno del 2021, cioè prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.

All’epoca, si era trattato, come ha osservato il ministro della Difesa polacco Mariusz Błaszczak, di un attacco ibrido contro la Polonia, proveniente dal territorio della Bielorussia. Un gruppo di circa 4mila migranti, sotto la supervisione di militari bielorussi, era stato portato al valico di frontiera Kuznica-Bruzgi e si preparava ad attraversare il confine con la Polonia. Gli stranieri lanciarono pietre, bottiglie, ciottoli e persino granate assordanti contro polizia e militari polacchi.

“Due anni fa, abbiamo garantito la sicurezza del confine. A metà novembre, il confine polacco è stato nuovamente preso d’assalto, e le forze di frontiera hanno potuto resistere grazie alle misure di sicurezza adottate in precedenza” ha affermato Błaszczak.

Le misure sono davvero impressionanti. Attualmente, il confine polacco-bielorusso è sorvegliato da personale del servizio di frontiera delle guarnigioni Podlaskie (2.500 unità) e Buzka (2mila unità). Queste unità sono supportate anche da personale di altre regioni della Polonia: la forza totale messa in campo è di 15mila persone. Se necessario, i soldati, la difesa territoriale e la polizia possono fornire supporto. Inoltre, l’anno scorso è stata completata una barriera fisica sulla sezione del confine con la Bielorussia: una recinzione di 5,5 metri lunga 186 chilometri fatta di campate in acciaio sormontate dal filo spinato. All’inizio di giugno di quest’anno è stata completata la costruzione di una recinzione elettronica al confine con la Bielorussia. Tuttavia, tutto questo potrebbe non essere sufficiente.

Nelle ultime settimane, la pressione migratoria sul confine polacco-bielorusso è tornata ad aumentare. Un grave incidente si è verificato a giugno vicino alla postazione di Białowieża, quando un gruppo di stranieri ha tentato di entrare illegalmente in Polonia dalla Bielorussia. Secondo i servizi polacchi, pietre e mattoni sono stati lanciati contro un automezzo delle guardie di frontiera che è stato danneggiato. Questo non è il primo caso del genere quest’anno.

“Abbiamo osservato a lungo che la guerra ibrida sta guadagnando slancio, la pressione migratoria sta aumentando. Nell’ultimo anno, abbiamo avuto 15.700 tentativi da parte di migranti di attraversare illegalmente il confine e quasi 14mila solo a metà del 2023”, ha spiegato Anna Michalska, la portavoce del servizio di frontiera, aggiungendo che, sebbene i migranti non siano in grado di superare autonomamente le barriere fisiche attualmente esistenti al confine, possono riuscirci con il supporto sotto forma di trasporto, attrezzature e tattiche.

“Indubbiamente, la presenza del gruppo Wagner è un ulteriore fattore di minaccia”, ha confermato Michalska, sottolineando che questa formazione è addestrata, esperta in operazioni militari, oltre che essere spietata e demoralizzata.

Il viceministro dell’Interno della Polonia, Maciej Wasik, nel corso di un’intervista sul canale Tv Republika, si è detto d’accordo sulle minacce associate alla permanenza dei “wagneriani” in Bielorussia. Il politico polacco ha risposto che questi mercenari sanguinari possono fare il lavoro sporco per Lukashenko. Tra le altre cose, “possono anche spingere i migranti al confine polacco”, ha spiegato Wasik.

Esistono, infatti, articolazioni del Gruppo Wagner in molti Paesi dell’Africa, del Medio Oriente e dell’America Latina. Ciò facilita l’organizzazione e lo svolgimento del movimento degli immigrati verso l’Europa, in particolare attraverso il territorio della Bielorussia, dove attualmente hanno sede i “wagneriani”. Per attuare simili provocazioni, non hanno bisogno di armi pesanti, differentemente da quanto riportato nel rapporto dell’Isw.

“Questo è un elemento pericoloso per l’Ucraina, e gli ucraini ne sono consapevoli; è anche potenzialmente pericoloso per la Lituania. Alla fine, può essere pericoloso anche per noi. Potrebbe significare una nuova fase di guerra ibrida”, ha dichiarato a giugno il vice primo ministro polacco Jarosław Kaczyński, dopo la riunione del Comitato del Consiglio dei ministri per gli affari di sicurezza e difesa nazionale.

Ovviamente, le azioni di Mosca possono indebolire notevolmente la situazione della sicurezza dei Paesi della regione. Per questo motivo, le minacce espresse da Lukashenko durante un incontro con Vladimir Putin a San Pietroburgo possono diventare realtà. Soprattutto nel caso che non vengano prese le necessarie misure di prevenzione.

A questa minaccia, si è aggiunto il dispiegamento di armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia. Tale decisione del Cremlino, secondo il capo del dipartimento di Politica internazionale dell’Ufficio del Presidente della Polonia, Marcin Przydacz, aumenta l’instabilità. È difficile non essere d’accordo con questo.

(*) Docente universitario di Diritto Internazionale e Normativa sulla Sicurezza

Aggiornato il 27 luglio 2023 alle ore 11:01