Raid alla cultura: la Russia vuole colpire l’identità nazionale ucraina

Nelle prime ore del 23 luglio un missile russo ha colpito e parzialmente distrutto la Cattedrale della Trasfigurazione nel porto ucraino di Odessa sul Mar Nero. È stato l’ultimo di una lunga serie di attacchi al patrimonio culturale ucraino che molti ritengono che riflettano l’obiettivo principale del Cremlino: sradicare l’identità insieme alla statualità ucraina.

L’attacco alla Cattedrale della Trasfigurazione è stato considerato particolarmente scioccante, in quanto l’edificio danneggiato è la chiesa più grande della città e si trova nel cuore del centro storico di Odessa, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Tuttavia, non si è trattato di un caso isolato. Giorni dopo, le forze russe hanno bombardato la cattedrale di Santa Caterina a Kherson, che è un altro dei monumenti ortodossi più importanti dell’Ucraina meridionale.

Alla fine di luglio, i funzionari dell’Unesco hanno confermato di aver verificato ufficialmente i danni a 274 siti del patrimonio ucraino dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia quasi diciotto mesi fa. L’elenco comprende 117 siti religiosi, 27 musei, 98 edifici di interesse storico o artistico, 19 monumenti e 12 biblioteche. Altri dati disponibili suggeriscono che le cifre dell’Unesco potrebbero effettivamente essere prudenti. Nel gennaio 2023, i ricercatori del Cultural Heritage Monitoring Lab dello Smithsonian Institution hanno affermato di aver già identificato quasi 1.600 casi di danni ai siti del patrimonio ucraino.

Dal febbraio 2022, la Russia ha costantemente preso di mira i pilastri ucraini dell’arte, della storia e della società. Numerosi commentatori internazionali affermano che questi raid contro i siti del patrimonio ucraino fanno parte di una deliberata campagna russa per eliminare i simboli dell’identità nazionale ucraina. Tali argomentazioni sono supportate dalle frequenti smentite di Vladimir Putin sulla legittimità storica dell’Ucraina e dalla sua insistenza sul fatto che gli ucraini siano in realtà russi (“un solo popolo”). Né Putin è il solo a mettere in discussione il diritto dell’Ucraina a esistere come nazione indipendente: negli ultimi diciotto mesi le narrazioni genocide anti-ucraine sono diventate una caratteristica quotidiana della tivù di Stato russa accuratamente coreografata.

La retorica genocida di Mosca fornisce un contesto critico per gli attacchi ai siti del patrimonio attualmente in corso in tutta l’Ucraina. Secondo il direttore del Museo Maidan dell’Ucraina, Ihor Poshyvailo, l’invasione scatenata da Vladimir Putin non dovrebbe essere vista come una tradizionale guerra per il territorio o come una campagna militare con obiettivi politici limitati, ma piuttosto come “una guerra contro la nostra memoria storica. Contro la nostra identità. Contro la nostra cultura. E, ovviamente, contro il nostro futuro”.

Questo sentimento è stato ripreso da Olesia Ostrovska-Liuta, figura di spicco nei circoli culturali ucraini e attuale direttrice del popolare museo di arti visive Mystetskyi Arsenal di Kyiv. “Questa guerra russa in Ucraina è strettamente collegata alla cultura – ha commentato nell’aprile 2023 – il presupposto che sta alla base di questo assalto è che l’Ucraina non dovrebbe esistere come fenomeno separato con una propria linea politica distinta. Qualsiasi diversità ucraina dalla Russia dovrebbe essere cancellata. È genocida nei suoi obiettivi e nella sua azione, come abbiamo già visto. La cultura è al centro di questa guerra”.

Obiettivi di alto profilo degli attacchi russi hanno incluso il Museo storico e di storia locale di Ivankiv nella regione di Kyiv, che ospitava una collezione di dipinti della venerata artista popolare ucraina Maria Prymachenko, che ispirò notoriamente Picasso. Il museo è stato distrutto dall’esercito russo durante i primissimi giorni dell'invasione nel febbraio 2022.

Le forze russe hanno anche preso di mira una serie di monumenti nazionali cruciali per garantire la memoria storica e culturale, tra cui il Memoriale dell’Olocausto di Drobitsky Yar nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale, che è stato bombardato nel marzo 2022. L’attacco ha spinto il Centro memoriale dell’Olocausto Babyn Yar dell’Ucraina a twittare: “La Russia continua ad attaccare non solo la popolazione civile dell'Ucraina, ma anche i luoghi della memoria”.

Alla fine di luglio 2023, un attacco aereo russo ha colpito una scuola nella regione di Sumy, nel nord dell’Ucraina, che ospita un centro di ricerca dedicato alla carestia causata da Stalin, nota come Holodomor, che è stata riconosciuta da più di 30 Paesi come un atto di genocidio contro Ucraina. La Russia moderna continua a negare che la carestia sia stata un tentativo deliberato di prendere di mira gli ucraini.

Anche i tesori letterari dell’Ucraina sono stati spesso bersagliati. L’esercito russo ha bombardato biblioteche in tutto il Paese, con dozzine di esse distrutte completamente e più di 150 rimaste gravemente danneggiate. Una vittima di alto profilo è stata la Biblioteca di Libri Rari dell’Università Karazin di Kharkiv, che ospitava più di 60mila libri storici e manoscritti.

Gli ucraini hanno risposto alle sfide esistenziali dell’invasione russa, dimostrando una notevole resilienza. Tuttavia, è necessario un maggiore impegno internazionale per fornire il sostegno materiale e organizzativo necessario per proteggere e riparare i siti del patrimonio dell’Ucraina. In definitiva, il modo migliore per salvaguardare la cultura e l’identità nazionale ucraina è fornire al Paese ciò di cui ha bisogno per difendersi militarmente e sconfiggere la Russia. Fino a quando ciò non accadrà, la costante distruzione del patrimonio culturale ucraino continuerà.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e Normative sulla Sicurezza

Aggiornato il 08 agosto 2023 alle ore 10:52