L’inferno alle Hawaii

Il bilancio delle vittime degli incendi che hanno colpito le Hawaii è destinato ad aumentare “in modo molto significativo”. Queste le parole del governatore delle isole, Josh Green, alla Cnn.

Poi ha proseguito: “Nel 1960, 61 persone sono morte quando una grande onde ha attraversato Big Island. Questa volta, è molto probabile che il totale delle vittime supererà di molto questo numero”. Nel momento in cui scriviamo, il computo complessivo è di 55 vittime, come riferito dalle autorità della contea di Maui. Il presidente americano, Joe Biden, ha dichiarato lo stato di emergenza.

La situazione è drammatica. I roghi, in pratica, sono stati alimentati dai venti provocati dall’alta pressione sul Pacifico settentrionale e dall’uragano Dora, che rende l’aria anche molto secca. L’uragano – categoria 4 – sta passando a sud dell’arcipelago. Tra tutto, è stato segnalato che il servizio di emergenza 911 non ha funzionando in alcune aree colpite. La Contea di Maui ha problemi a comunicare con i residenti. Allo stesso tempo, le evacuazioni sono in corso e i pompieri stanno avendo non poche difficoltà per domare le fiamme. Lahaina, perla delle Hawaii, è stata ridotta in cenere. Come sono stati cancellati dalle lingue di fuoco gli edifici storici. L’Hawaii Convention Center di Honolulu accoglierà gli sfollati.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha rivelato su X (ex Twitter): “L’Italia è vicina agli Usa per gli incendi che stanno devastando le Hawaii e la loro natura incontaminata. Gli italiani sull’arcipelago sono circa 60 e li stiamo rintracciando. Le autorità statunitensi ci hanno confermato che tra le vittime non ci sono connazionali”.

Parallelamente, Papa Francesco ha inviato un messaggio di cordoglio per le vittime degli incendi nelle isole Hawaii e a Maui. Nel telegramma, a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, il Pontefice ha espresso “solidarietà a tutti coloro che soffrono per questa tragedia, soprattutto coloro che hanno perso i propri cari”. Il Santo Padre, inoltre, ha assicurato le sue preghiere “per i morti, i feriti e gli sfollati, nonché per i soccorritori e il personale di emergenza”.

Aggiornato il 11 agosto 2023 alle ore 15:21