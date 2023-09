Joe Biden: per gli elettori è “troppo vecchio”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è troppo vecchio per un secondo mandato. Lo dicono i cittadini americani. Per una notevole fetta di elettori – per la precisione il 73 per cento – l’inquilino della Casa Bianca sarebbe troppo avanti con l’età per ricandidarsi alle elezioni del prossimo anno. Nello specifico, due terzi dei democratici non gradirebbe una ricandidatura del capo di Stato. Questi sono i numeri che emergono da un sondaggio del Wall Street Journal. Inoltre, gli intervistati non sono soddisfatti della gestione negligente dell’economia del Paese, che non sta attraversando un periodo roseo, e per come il presidente e il suo staff si siano approcciati ad altre questioni chiave per il voto. “Qualcuno dice che Biden sta invecchiando, sono solo più saggio”, ha ribattuto Biden in persona. Alla luce del sondaggio, il capo di Stato non si è tirato indietro: “Sapete – continua Joe – continuerò a fare questo lavoro con il vostro aiuto”, ha affermato il capo della Casa Bianca. Ma, dati del Wsj alla mano, la situazione reale è molto lontana da quella descritta dal presidente. Solo il 39 per cento degli elettori pensa che Biden stia facendo un buon lavoro, mentre la maggioranza degli intervistati è scontenta dell’operato del capo di Stato. Circa il 42 per cento dei cittadini approva il modo in cui Joe sta affrontando i problemi degli Stati Uniti, contro un 57 per cento che invece disapprova l’operato del presidente.

Qualora si verificasse lo scenario che prevede, ancora una volta, Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump in un testa a testa per la presidenza del Paese, gli elettori si spaccherebbero perfettamente: per il Wall Street Journal ciascuno dei due politici può contare sul 46 per cento dei sostegni. Anche se le sfide che il candidato democratico deve affrontare sono molte di più di quelle dello sfidante repubblicano, pure per il tycoon l’età comincia a essere un problema. Il 47 per cento degli elettori crede che anche il 77enne Donald Trump sia troppo vecchio per sostenere un intero mandato alla Casa Bianca.

Aggiornato il 05 settembre 2023 alle ore 18:23