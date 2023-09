Kim Jong-un presenta il suo sottomarino atomico

La Corea del Nord ha festeggiato il varo dell’ultima arma da aggiungere all’arsenale atomico del supremo leader Kim Jong-un, un nuovo sottomarino per attacchi nucleari tattici. Il dittatore ha richiesto l’implemento del suo esercito con questa risorsa bellica per permettere al regime di – citando i media locali – “rafforzare ulteriormente la capacità deterrente nucleare sia in termini di qualità che di quantità”. Il nuovo sottomarino – numero 841 – è stato chiamato Hero Kim Kun-ok nel ricordo di un ufficiale della marina degli anni quaranta, ed è stato presentato al capo di Stato presso i cantieri navali di Pongdae a Sinpo sulla costa nord-orientale del Paese. Il mezzo nucleare è stato ufficialmente consegnato alle Forze navali.

Il varo dell’arma subacquea è avvenuto mercoledì scorso, in occasione del 75esimo anniversario dalla fondazione della Corea del Nord, che verrà ufficialmente celebrato domani. Durante l’inaugurazione del sottomarino Kim è intervenuto con un discorso, in cui ha annunciato che l’arma “sarà uno dei principali mezzi nucleari offensivi” e ha elogiato il piano del Comitato centrale del partito unico, volto a “modernizzare continuamente le forze navali e incoraggiare l’adozione di armi nucleari da parte della Marina in futuro”.

Era da tempo che il leader di Pyongyang desiderava implementare con armi atomiche il suo esercito, una “questione urgente in questo momento”, ha confessato Kim, che sta per recarsi in Russia per un vertice con Vladimir Putin. In questo summit probabilmente i due capi di Stato si metteranno d’accordo per la vendita di armi dalla Corea del Nord al Cremlino, per aiutare i russi nella guerra contro Kiev. Stando alle immagini rilasciate dai media di Pyongyang, il sottomarino nucleare sarebbe lo stesso ispezionato nell’estate del 2019 da Kim Jong-un. Un progetto che andava avanti da molto tempo.

Aggiornato il 08 settembre 2023 alle ore 18:22