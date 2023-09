Commissione Onu: l’esercito russo ha torturato a morte cittadini ucraini

Lunedì 26 settembre la Commissione internazionale d’inchiesta sulle violazioni in Ucraina presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha presentato una relazione orale. Secondo i risultati della commissione, le truppe russe continuano a commettere crimini di guerra contro i civili sul territorio ucraino. Nel secondo anno della guerra di aggressione russa, la popolazione ucraina ha continuato a subire l’uccisione e il ferimento dei propri cari, le distruzioni su larga scala, la sofferenza e il trauma, nonché le difficoltà economiche che ne sono derivate. Migliaia di persone sono state uccise e ferite e milioni rimangono sfollati interni o fuori dal Paese. La commissione si è detta preoccupata per le continue prove di crimini di guerra commessi dalle forze armate russe in Ucraina. Nel corso del suo primo mandato, la commissione aveva già documentato la frequenza e la regolarità, la diffusione e la gravità di alcune violazioni. La commissione sta ora conducendo indagini più approfondite sugli attacchi illegali con armi esplosive, sugli attacchi contro i civili, sulla tortura, sulla violenza sessuale e di genere e sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. Questa attività di ulteriore approfondimento potrà anche chiarire se la tortura e gli attacchi alle infrastrutture energetiche costituiscano crimini contro l’umanità.

Dalla sua istituzione, la commissione si è recata in Ucraina più di dieci volte. Di recente, i tre commissari hanno visitato il Paese e intrattenuto interazioni costruttive con le autorità a vari livelli a Kyiv. A Uman, nella regione di Cherkasy, hanno incontrato i sopravvissuti a un attacco che ha colpito un edificio residenziale il 28 aprile 2023 provocando la morte di 24 civili e rendendo inabitabile una parte dell’edificio. La commissione ha ascoltato le loro strazianti testimonianze e le difficoltà che devono affrontare per garantire l’alloggio e l’accesso ai servizi essenziali. La Commissione ha espresso il proprio apprezzamento per la cooperazione assicurata dal governo ucraino ed è grata alle vittime e ai testimoni per aver condiviso le loro esperienze, e ad altre persone e organizzazioni per gli scambi preziosi avuti. La commissione si è detta rammaricata che tutte le comunicazioni indirizzate alla Federazione russa rimangano sistematicamente senza risposta. Questo aggiornamento riflette le indagini in corso da parte della commissione durante il suo secondo mandato e deve essere visto come una continuazione dei suoi rapporti precedenti, compreso il documento di 170 pagine pubblicato il 29 agosto 2023.

Il mese prossimo la commissione elaborerà un nuovo rapporto per l’Assemblea generale. Gli attacchi con armi esplosive in aree popolate hanno portato a estese distruzioni e danni e sono stati la principale causa di morti e feriti tra la popolazione civile. Negli ultimi mesi la commissione ha documentato attacchi con ordigni esplosivi che hanno colpito edifici residenziali, una struttura medica funzionante, una stazione ferroviaria, un ristorante, negozi e magazzini commerciali. Questi attacchi hanno provocato vittime civili, il danneggiamento o la distruzione di strutture chiave e l’interruzione di servizi e forniture essenziali. Nella maggior parte dei casi, non sembrava esserci stata alcuna presenza militare nei siti colpiti o nelle loro vicinanze. La commissione deplora che continuino a verificarsi attacchi che colpiscono i civili e le istituzioni mediche che godono di uno status protetto.

La rottura della diga di Nova Kakhovka, il 6 giugno 2023, e le conseguenti inondazioni, hanno distrutto o reso inabitabili centinaia di abitazioni e hanno avuto implicazioni ecologiche ed economiche. La commissione sta indagando sulle cause della violazione e sul suo impatto sulla popolazione civile. La commissione ha inoltre concentrato le sue indagini sulle violazioni dell’integrità personale nelle regioni che sono cadute sotto l’occupazione russa per periodi prolungati, in particolare a Kherson e Zaporizhzhia. Ha raccolto ulteriori prove che indicano che l’uso della tortura da parte delle forze armate russe nelle aree sotto il loro controllo è stato diffuso e sistematico. I principali obiettivi della tortura erano persone accusate di essere informatori delle forze armate ucraine.

La commissione ha riscontrato che la tortura ha avuto luogo soprattutto in vari centri di detenzione controllati dalle autorità russe. Metodi simili di tortura sono stati utilizzati in diverse strutture durante le sessioni di interrogatorio, volti principalmente a estorcere informazioni alle vittime. Ciò ha portato ad atroci sofferenze. Una vittima che ha subito torture tramite elettroshock ha dichiarato: “Ogni volta che rispondevo che non sapevo o non ricordavo qualcosa, mi davano delle scosse elettriche. Non so quanto durò. Sembrava un’eternità”. Secondo il capo della commissione, Eric Möse, il personale militare russo nella regione di Kherson ha ampiamente fatto ricorso alla violenza sessuale. L’età delle vittime identificate variava dai 19 agli 83 anni. In alcuni casi, altri membri della famiglia delle vittime sono stati trattenuti in una stanza adiacente in modo da essere costretti a sentire cosa stesse succedendo.

“Il procuratore generale dell’Ucraina afferma che “la distruzione della popolazione civile dell’Ucraina è una strategia deliberata della Russia”. Secondo lui, ciò comprende omicidi, torture e violenze sessuali commesse contro coloro che si identificano come ucraini, così come la deportazione di bambini, il bombardamento di infrastrutture critiche e altro. In Ucraina sono stati avviati più di 84mila procedimenti penali per crimini di guerra commessi dagli occupanti russi e vi sono ulteriori 1.838 denunce. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelenskyy nell’ambito del discorso tenuto in occasione della Giornata nazionale della polizia ucraina. Questo ulteriore rapporto della Commissione internazionale d’inchiesta sulle violazioni in Ucraina presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite apre uno squarcio sui crimini commessi dalle forze armate russe che non possono essere considerati casi isolati, ma sono il frutto di una deliberata politica attuata dalle forze armate di Mosca per mandato del vertice politico russo. Il Cremlino dovrà rispondere anche per questi atroci crimini.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza.

Aggiornato il 26 settembre 2023 alle ore 10:46