Twitter copia Snapchat e lancia la nuova funzione

Novità nel mondo dei social network. In passato solo Facebook prevedeva un’opzione Snapchat. Presto anche Twitter si adatterà ai diretti concorrenti. Secondo la Cnbc, il microblog dei cinguettii starebbe lavorando a una nuova funzione basata sulla fotocamera, che metterebbe insieme foto e video scattati dagli utenti in un determinato luogo durante un determinato evento.

Questo tipo di contenuto ricorda molto da vicino la sezione Discover di Snapchat ed è aperto alle inserzioni pubblicitarie. Twitter, dunque, oltre a offrire un nuovo servizio agli iscritti potrebbe anche aver trovato una nuova possibile fonte di guadagno. Un aspetto che non guasta mai approfondire. Non è chiaro, però, quando questa nuova funzionalità potrebbe arrivare per tutti gli iscritti del social network.

La società guidata da Jack Dorsey è sempre più aggressiva sul fronte della pubblicità. Lo scorso anno, secondo i dati di eMarketer, è stata la sesta compagnia in termini di entrate pubblicitarie digitali.