Arrivano le “Dao”, aziende senza l’intervento umano

Si tratta di organizzazioni autonome decentralizzate. Il loro nome è Dao, acronimo di “Decentralized autonomous organization”. Sono dei sistemi che operano senza più bisogno che l’uomo intervenga. Imparentate con le criptovalute, alla base c’è sempre una blockchain, permettono di creare delle aziende che producono e vendono da sole.

Principio che può essere applicato, ad esempio, all’agricoltura. Pensate a una piantagione autonoma: gestisce il raccolto grazie a sensori e all’automatizzazione, stabilisce i prezzi secondo l’andamento del mercato e distribuisce piante e foglie ricevendo l’ordine online e contattando il corriere per la consegna. Bello no?

Ma questo principio può essere adottato anche in altri settori. Pensate a un’azienda come Uber che regola la sua piattaforma in perfetta solitudine, o ancora a una compagnia energetica che eroga ai suoi clienti elettricità basandosi su regole e tariffe chiare avendo come obbiettivo il risparmio e l’efficienza. Una piccola rivoluzione che potrebbe fare strada.