Usa, l’Arizona frena Uber

Stop negli Usa ai test sulla guida autonoma. L’Arizona sospende i test e la licenza in tutto il Paese, dopo l’incidente mortale della scorsa settimana in cui morì una donna di 49 anni.

In una lettera alla società, il governatore Doug Ducey, spiega che si è trattato di un fallimento che mette in dubbio la sicurezza: “Nel miglior interesse delle persone del mio Stato, ho dato mandato al Dipartimento dei Trasporti di sospendere la licenza di Uber per i test e le operazioni con i veicoli autonomi sulle strade pubbliche dell’Arizona”. Ducey era sempre stato favorevole ai test. Fino a oggi.