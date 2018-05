Uber aprirà a Parigi un “Centro di Tecnologie Avanzate” che sarà focalizzato inizialmente sul progetto “Uber Elevate”, cioè quello sulle auto volanti. Sarà il primo centro di ricerca e sviluppo di Uber al di fuori di Stati Uniti e Canada. “Nel corso dei prossimi cinque anni investiremo venti milioni di euro nello sviluppo di nuove tecnologie e nuove competenze per portare avanti la nostra visione”, spiega la società. “Questo avrà inizio con lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e di gestione dello spazio aereo per supportare UberAIR su larga scala, la chiave per raggiungere l'obiettivo di avere i primi voli dimostrativi a Dallas, Los Angeles e una terza città internazionale entro 2020". Il centro verrà inaugurato in autunno, Uber dunque è “alla ricerca di ingegneri qualificati, talenti nel campo del machine learning e dell'informatica. La ricerca spazierà dalle capacità nella gestione dello spazio aereo, all'autonomia, alle reti di comunicazione in tempo reale fino allo stoccaggio dell'energia e i sistemi di ricarica”.

Il Centro di Tecnologie Avanzate a Parigi (ATCP) lavorerà anche con “gli urbanisti e i legislatori europei per modellare le esigenze infrastrutturali per il trasporto elettrico”, continua Uber. La società annuncia anche una partnership di ricerca quinquennale con l'École Polytechnique e l'impegno a sostenere il Corso Universitario di “Mobilità Urbana Integrata”. Il corso collaborerà con l'ATCP per la ricerca sull'intelligenza artificiale, l'aviazione e i trasporti 100% elettrici. I primi progetti includeranno: modelli di gestione della domanda di trasporto basati su sistemi di intelligenza artificiale, gestione di servizi ad alta densità che operano a bassa quota, integrazione di soluzioni di trasporto aeree innovative insieme a regolatori europei per l'aviazione, come l'Easa e lo sviluppo di servizi intelligenti a sostegno delle future flotte di servizi di trasporto elettrici che opereranno a mezzo cielo e terra. “Abbiamo capito che per rendere le città più efficienti, meno trafficate e inquinate, dobbiamo puntare al cielo. Per questo, nel 2016 abbiamo lanciato Elevate, il nostro programma per realizzare un network di veicoli a decollo e atterraggio verticale (VTOL) totalmente elettrici, alimentati da un sistema a propulsione elettrica”, spiega Eric Allison, Responsabile Programmi di Aviazione in Uber.