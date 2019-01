Super-televisiori ed elettrodomestici smart al Ces di Los Angeles

Sempre più grandi e con maggiore definizione, curvi, flessibili e addirittura arrotolabili: sono i televisori che puntano ad arrivare quest’anno nei salotti, almeno di chi può permetterseli. Li mette in mostra il Consumer Electronic Show (Ces), la fiera annuale dell’elettronica di consumo in corso a Las Vegas. A sorprendere è LG, che porta sul palco quello che definisce “il primo televisore arrotolabile al mondo”. Si chiama LG Signature Oled Tv R e ha uno schermo da 65 pollici ad altissima risoluzione (4K) a scomparsa: quando non è in uso si arrotola e sparisce all'interno del suo mobiletto basso, dotato di altoparlanti per riprodurre musica. Il televisore porta a bordo l'assistente virtuale Alexa di Amazon, ma anche i film e le serie tv della piattaforma iTunes di Apple, grazie al supporto all'Apple AirPlay 2. La tv non è un prototipo ma un prodotto reale, che arriverà sugli scaffali in primavera a un prezzo presumibilmente molto elevato.



Samsung, che sulla smart tv porta direttamente l'applicazione iTunes, prova a stupire con la modularità di un televisore a MicroLed, chiamato “Window” e composto da più pannelli da affiancare. La versione “normale” arriva un massimo di 75 pollici, mentre quella gigante ne misura 219. Panasonic punta agli amanti del cinema con il televisore GZ2000, da 55 e 65 pollici, che ha speaker performanti ed è calibrato insieme al colorista cinematografico di Hollywood Stefan Sonnenfeld (“Star Trek Into Darkness”, “L'uomo d’acciaio”) per garantire la resa cromatica voluta dai registi. Soni scommette invece sulle dimensioni, presentando il televisore Z9G: schermo da 85 e 98 pollici dalla risoluzione più elevata ora possibile, l'8K.



Non solo smartphone, tablet e altoparlanti “smart”: nella casa del futuro potremo parlare con qualsiasi oggetto, dal frigorifero all'interruttore della luce, dallo specchio alla doccia e persino al water. Tutto sarà dotato di un assistente virtuale a bordo, che ci consentirà di interagire attraverso comandi vocali. Anche a sfilata di oggetti quotidiani diventati “smart” grazie all'intelligenza artificiale degli assistenti vocali va in scena al Ces di quest’anno. Accanto ai televisori, sono innumerevoli i prodotti che integrano Alexa di Amazon, Siri di Apple e l'Assistant di Google. Proprio al Ces, Google ha annunciato che il suo assistente - grazie alla massiccia presenza sugli smartphone Android - sarà su un miliardo di dispositivi entro fine mese, mentre Amazon nei giorni scorsi ha reso noto il superamento dei 100 milioni di device con Alexa. I comandi vocali che ora si usano prevalentemente in salotto con gli altoparlanti, si estenderanno al bagno e alla cucina.



Frigoriferi come quelli di Samsung e LG ci parlano e hanno una telecamera interna per vedere da remoto se siamo a corto di latte o uova. GE ha invece pensato a uno schermo smart da 27 pollici da appendere sopra ai fornelli, per guardare Netflix mentre si cucina. In bagno Simplehuman porta lo specchio che riproduce musica, e U by Moen entra nella doccia per impostare a voce la temperatura. L'azienda Kohler presenta uno specchio che ci legge le notizie e un water che regola il tepore della tavoletta. Nella camera dei bambini arriva il baby monitor di Netgear che supporta Siri, mentre in tutta la casa possono essere installati gli interruttori di TP-Link, sempre con assistente virtuale. Anche il termostato si fa loquace: quello di Johnson Controls ha la voce di Cortana di Microsoft.