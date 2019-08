Cina: sono 1,24 miliardi gli utenti della rete 4G

Gli utenti della rete in 4G della Cina sono 1,24 miliardi alla fine di luglio. Lo riportano le recenti statistiche del Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione. Il numero di utenti sulla rete in 4G della Cina rappresentano il 78,2% del totale degli utenti di telefonia mobile, in crescita di 3,8 punti percentuali rispetto alla fine dello scorso anno. Lo comunica il Ministero. Secondo i dati del Ministero, le entrate nel settore delle telecomunicazioni della Cina sono scese dello 0,3% su base annua raggiungendo 889,5 miliardi di yuan, pari a 125,6 miliardi di dollari, da gennaio a luglio.



In dettaglio, i ricavi delle telecomunicazioni di rete fissa dei tre grandi operatori - China Telecom, China Mobile e China Unicom - sono stati di 245,8 miliardi di yuan, in crescita del 9,5% su base annua, pari al 31,6% dei ricavi delle telecomunicazioni del Paese. Tuttavia, i ricavi delle telecomunicazioni mobili dei tre operatori sono scesi del 4,1% su base annua a 532,9 miliardi di yuan nello stesso periodo. Secondo il Ministero, la crescita dei ricavi è stata trainata principalmente da nuove imprese come i data center Internet, i big data, il cloud computing e l'intelligenza artificiale.