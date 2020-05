La ricerca nello spazio, tra innovazione e vantaggi quotidiani

Continua senza sosta il lavoro dellʼeccellenza italiana dell'aerospazio e della propulsione satellitare rappresentata dalla società Avio S.p.a. Si è svolta tramite le modalità da remoto, la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, eletto il 6 maggio 2020, dallʼAssemblea Ordinaria dei soci di Avio, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, Roberto Italia.

Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato la riunione dichiarando: ‟Siamo contenti di vedere che gli Azionisti, con una partecipazione così forte in Assemblea, abbiano eletto un Consiglio di Amministrazione che garantisce la continuità con il precedente con lʼaggiunta di nuovi consiglieri per rafforzare ulteriormente lʼinsieme delle competenze richieste per il business. Siamo impazienti di guidare Avio per i prossimi tre anni con l'obiettivo di massimizzare la crescita del valore per gli azionisti grazie alle opportunità nel business in forte crescita dello Spazio”. Avio, è unʼazienda aerospaziale italiana, quotata in borsa, che opera nel settore dei lanciatori e della propulsione applicata a sistemi di lancio, missili e satelliti. Lʼazienda è nota in particolare per il proprio coinvolgimento nell'ambito del programma spaziale Vega sponsorizzato dall'Esa e del programma Ariane 5, il più grande lanciatore satellitare europeo. Il gruppo Avio ha realizzato e fornito all'Agenzia spaziale europea (Esa) e allʼAgenzia spaziale italiana (Asi) sistemi propulsivi per la messa in orbita e il controllo di oltre 30 satelliti, tra cui Sicral e Small Geo. Nel corso degli ultimi anni, Avio ha lanciato nello spazio quattro satelliti della costellazione Terra Bella, una società sussidiaria di Google per le sue mappe. La società è presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 insediamenti e impiega circa 800 persone. Ad inizio Marzo il ministro dell'economia francese ha svolto una discussione al senato francese particolarmente interessante. Il ministro francese ha avanzato la proposta di muoversi nella direzione di costruire unʼunica grande azienda europea per la costruzione e il lancio di razzi. Questa sua proposta prevederebbe l'unificazione della francese ArianeGroup, della italiana Avio e della tedesca Ohb. Tutte e tre le aziende partecipano già alla costruzione del nuovo lanciatore Ariane 6. Una proposta che, piaccia oppure no, riconosce pubblicamente l'importanza dell'azienda italiana. LʼAvio ha costruito i booster laterali del nuovo vettore che saranno usati anche come primo stadio del Vega C ed è una delle poche aziende al mondo nel settore del lancio di vettori ad essere quotata in borsa. Un'eccellenza che merita attenzione anche per le ricadute in termini di innovazione e ricerca tecnologica. Recentemente, si è svolta, attraverso la piattaforma Zoom, una riunione online, organizzata dal Rotary Club di Roma Cassia, che ha visto una relazione dedicata alla “Geopolitica dello spazio e le future prospettive con Avio” con la partecipazione di Giorgio Novello già ambasciatore dʼItalia in Norvegia e Islanda e attualmente Senior Vice President per le relazioni istituzionali di Avio S.p.A.

Novello ha ricordato l'importanza della tecnologia satellitare anche per un comparto molto importante per l'economia italiana: quello dellʼagricoltura. Oggi, i satelliti vengono utilizzati per controllare lo stato di salute delle colture, possono catturare la luce solare riflessa da piante e suolo e analizzarla per determinare parametri come l'indice di vigore. Una informazione utile a comprendere lo stato di salute del campo. La tecnologia satellitare permette il monitoraggio del ciclo di crescita delle colture in tutte le sue fasi: dall'aratura alla semina fino al raccolto. Le informazioni permettono di migliorare la qualità dei prodotti, valutare lo stato fisiologico delle piante e lʼinsorgenza di malattie per agire solo quando necessario, risparmiando tempo, energia, risorse idriche, fertilizzanti e riducendo emissioni e inquinamento. Avio S.p.a. è unʼeccellenza italiana che merita di essere riconosciuta e apprezzata sia per il coraggio e la presenza in borsa, incentrando la propria esistenza sul mercato e la concorrenza, sia per le opportunità di ricerca e innovazione che gli esperti della società sviluppano e svilupperanno.