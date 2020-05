“Protego”, il portale italiano che protegge dal coronavirus

In questo periodo straordinario e inaspettato di isolamento forzato la cosa che più ci ha colpito è stato il doversi proteggere dalle persone accanto a noi, che siano conoscenti o sconosciuti. Tutti possono essere dei potenziali trasmettitori del virus infettando le superfici attraverso i propri indumenti o le proprie mani. Grazie a Protego, si potrà abbattere quello che forse è il più grande limite della ripartenza: la paura degli altri. La Integrated Protection Systems 4 srl ha ideato e brevettato un dispositivo capace di riportare l’intero sistema Paese Italia e Mondo alla quasi normalità, tranquillizzando tutti gli avventori dei locali, negozi aziende, istituzioni e uffici, che useranno Protego, di non avere la febbre e di essere completamente sanificati ed igienizzati.

La cabina Protego infatti assicura che chiunque vi passi attraverso, dopo lo screening che consente l’accesso solo a chi ha una temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi, sia completamente sanificato, anche negli indumenti e negli oggetti che porta, in modo da non essere, anche se asintomatico, portatore del virus pur utilizzando mascherine e guanti a norma. È garantito un abbattimento della carica batterica e virale di oltre il 90 per cento.

Protego è il sistema intelligente di igienizzazione e sanificazione delle persone e delle cose (oggetti, vestiti e calzature), brevettato e prodotto dalla I.P.S. 4 srl, una startup innovativa, costituita con la procedura da remoto grazie all’impegno profuso ed all’efficienza dimostrata dalla Camera di Commercio di Bergamo (città che ospita la sede legale e commerciale societaria), i cui operatori, nonostante le limitazioni e le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria, in tempi ristrettissimi, sono riusciti in un’impresa ardua. I.P.S. 4, guidata da una Innovation Manager, è una startup a prevalenza femminile, che può vantare della partnership industriale con la Rolltek srl, azienda catanzarese del Gruppo Mancuso, leader di settore, che si occuperà della produzione, della collaborazione scientifica con l’Università degli Studi della Calabria, della integrazione con il kit Help Me di Federal Vigilanza srl e della creatività dell’architetto Fabio Rotella e del suo studio di design . “In un momento storico caratterizzato da un evento imprevisto come quello del Covid-19, cambia il modo di relazionarsi, di lavorare, di muoversi negli spazi, di viaggiare, si impone un cambiamento di comportamenti con un conseguente intervento progettuale degli spazi utilizzati dall’uomo”, il vicepresidente Salvatore Mancuso descrive così la sfida emozionante che vuole sostenere il portale Protego.

Compito di Protego è quello di assicurare l’accesso in un ambiente in cui tutte le persone presenti siano state sanificate. “La bellezza di questo progetto è che ci consente finalmente di riacquistare la fiducia nel prossimo, che a causa dell’aggressivo diffondersi del coronavirus, abbiamo perduto trasformandola in paura dell’altro. Monitorare lo stato di salute, disinfettare, sanificare, diventano azioni importanti per affrontare il problema della diffusione del virus”, spiega la presidente di I.P.S. 4, Carmen Santagati. “Bisogna prendere atto che il Covid-19 rappresenta un netto spartiacque tra il nostro modo di vivere di oggi e quello del passato e che occorre prestare la massima attenzione alla disinfezione ed igiene personale per sventare il pericolo di nuovi focolai che ci facciano ripiombare nelle prime fasi del contagio. Protego è stato ideato e sviluppato per una diffusione capillare sul territorio italiano ed internazionale con due parole chiave che ci stanno a cuore: sicurezza e semplicità”.

Un team di professionisti ed imprenditori italiani, attivi in diversi settori (ricerca, scienza, tecnologia, design, produzione, servizi, sicurezza, progettazione, export) si sono impegnati nel creare uno strumento unico, il primo in Italia, funzionale nel monitorare la temperatura e successivamente sanificare le persone compresi i vestiti e le scarpe, una cabina multi funzione da istallare negli ingressi prima di accedere in spazi comuni. Il posizionamento di Protego avviene all’interno o all’esterno di luoghi con diverse caratteristiche e stili, diverse esigenze stilistiche, per questo motivo è possibile richiedere la personalizzazione di un progetto creativo riferito al design di ciascun ambiente interessato, una vera e propria collezione applicabile nelle diverse situazioni.