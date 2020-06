Amazon crea un’unità contro i crimini da contraffazione

Amazon ha istituito una “unità contro i crimini di contraffazione” volta a individuare e denunciare chi vende prodotti falsi sulla sua piattaforma di e-commerce. Si tratta di un team globale e interdisciplinare - spiega la compagnia in una nota - composto da ex procuratori federali, investigatori esperti e analisti di dati. Obiettivo di Amazon è impedire che un prodotto contraffatto compaia tra gli annunci sul negozio on-line. Il colosso di Seattle nel 2019 ha investito oltre 500 milioni di dollari e impiegato oltre 8mila dipendenti per combattere le frodi, inclusa la contraffazione. Nello stesso anno, evidenzia la società - le attività messe in campo hanno portato al blocco di più di 6 miliardi di inserzioni sospette e alla sospensione di più di 2,5 milioni di account di sospetti venditori malintenzionati prima che fossero in grado di mettere in vendita un prodotto.

“Ogni contraffattore è avvisato che sarà ritenuto responsabile nella massima misura consentita dalla legge, indipendentemente da dove tenti di vendere i propri prodotti contraffatti o da dove si trovi”, ha dichiarato Dharmesh Mehta, vicepresidente Amazon Customer Trust and Partner Support.