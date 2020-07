Playstation 5, in vendita solo una per cliente

A quanto sembra il colosso del gaming, la Sony, venderà solo una console per cliente. Questo almeno è ciò che avverrà nel suo negozio ufficiale. Si tratta di una controffensiva della multinazionale nipponica per rispondere in maniera efficace all’enorme mole di domande per l’acquisto del quinto capitolo della saga Playstation. Dunque una serie di strategie mirate a far entrare la console in più case possibili, evitando al contempo le odiose speculazioni che non mancano mai soprattutto nei periodi di “lancio”.

La scoperta è stata fatta da un giocatore che, cercando tra il codice del sito PlayStation, ha scoperto dei messaggi pop up che dicono: “You can only purchase one version of the PS5 Console: Disc or Digital” (trad. Puoi acquistare solo una versione di PS5: con disco o digitale); “You have already added one PS5 console to your cart.” (trad Hai già aggiunto una console PS5 al tuo carrello).

Date ufficiali ancora non si scorgono all’orizzonte, ma pare abbastanza certo che la Playstation 5 vedrà la luce entro la fine dell’anno.