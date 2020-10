iPhone 12: keynote il 13 ottobre

La Mela morsicata più famosa del mondo è maestra nelle presentazioni dei suoi modelli di punta, ma la pandemia di coronavirus ha cambiato l’agenda in casa Cupertino. Dopo una serie di indiscrezioni finalmente la Apple ha sciolto le riserve ed è arrivata l’ufficialità della data di presentazione di iPhone 12. Lo smartphone verrà presentato in gran pompa martedì 13 ottobre 2020 durante un evento virtuale chiamato Hi, speed che si terrà alle 19 ora italiana. Come sempre il keynote si potrà seguire sul sito di Apple.

Il colosso di Cupertino si appresta dunque a lanciare ben 4 modelli:

iPhone 12 Mini: display Oled da 5,4″ e doppia fotocamera

iPhone 12: display Oled da 6,1″ e doppia fotocamera

iPhone 12 Pro: display Oled da 6,1″ e tripla fotocamera

iPhone 12 Pro Max: display Oled da 6,7″ e tripla fotocamera

Il nome Hi, speed associato al keynote si riferisce con molta probabilità all’integrazione del chip A14, sviluppato internamente da Apple e il primo realizzato con processo produttivo a 5 nm. Lo stesso processore si trova anche su iPad Air. iPhone 12 potrebbe integrare il supporto nativo al 5G su tutti i modelli e offrire un display con frame rate di 120 hz. Il sistema operativo sarà iOS 14.

Per quanto riguarda i prezzi si parte dagli 800 euro circa per arrivare al top di gamma acquistabile a 1290 euro.