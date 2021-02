Sbloccare l’iPhone indossando la mascherina: si può fare!

Sbloccare l’iPhone con la mascherina. È possibile? Sembra proprio di sì. Apple, infatti, ha sviluppato un aggiornamento che consentirà di “aprire” lo smartphone tramite Face Id anche se abbiamo un dispositivo di protezione individuale. Però…c’è un però: infatti, la funzione ha il via libera solo se il proprietario dell’iPhone indossa un Apple Watch. Tutto questo mentre ancora non si sa quando arriverà l’aggiornamento di iOS (versione 14.5).

Quindi, se l’orologio è sbloccato, basta guardare l’iPhone. A seguire, la vibrazione al polso sarà il segnale che l’operazione è andata in porto. La funzione, quindi, consentirà a Face Id di procedere allo sblocco anche davanti a una precisione di riconoscimento facciale decisamente più bassa.

Da ricordare che Apple, già a maggio, aveva affrontato il tema dello sblocco con riconoscimento facciale mentre si utilizza la mascherina: iOS, riconoscendo il dispositivo di protezione individuale, dava avvio in tempi rapidi all’opzione per inserire il codice. Una alternativa comoda, sulla carta, perché nella pratica non c’era un vero e proprio risparmio a livello di tempistica. Tra le altre cose, Apple ha al vaglio un sensore di impronte digitali sotto il display, in arrivo in autunno – molto probabilmente – sull’iPhone 13.