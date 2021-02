Spotify: il canone di Premium family aumenta di un euro

Il canone del piano Spotify premium family aumenta di un euro al mese. Nel dettaglio, passa da 14,99 a 15,99 euro. La spesa, va ricordato, è annuale. I nuovi utenti che desiderano provare il servizio, potranno godere di un mese senza costi, per poi pagare alla scadenza del periodo gratuito.

Spotify premium family, per chi non lo sapesse, è l’opzione individuata per consentire ai membri conviventi di un nucleo familiare di poter godere di più account Premium – il numero massimo è sei – ognuno con le varie preferenze e possibilità di ascoltare musica e podcast, senza l’attesa del proprio turno.

Tra le caratteristiche di questo abbonamento, c’è l’opzione di riprodurre la musica in modalità offline, la possibilità di scegliere i brani o di saltare quelli in riproduzione. Per mamma e papà, infine, c’è il modo di impostare filtri per determinati contenuti. In tal modo, potranno gestire i brani che i figli possono ascoltare o meno.