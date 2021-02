Mercato dei tablet: un anno da record

Un aumento del 19,5 per cento. È il mercato dei tablet, che ha vissuto un anno da record, anche a causa di pandemia e lockdown. Lo dicono gli ultimi dati rilasciati dagli analisti di Idc. Nel dettaglio 52,2 milioni di spedizioni sono finite a referto a livello globale (non veri acquisti ma arrivi nei negozi, fisici e on-line). Anuroopa Nataraj, analista di Idc, ha commentato: “La domanda senza precedenti è dovuta al lavoro da casa e all’apprendimento on-line. Questo ha indubbiamente portato alla rinascita della richiesta di tablet”.

Per quanto riguarda i modelli, quelli che sono andati per la maggiore sono stati gli staccabili, ai quali è possibile aggiungere una tastiera, come i Galaxy Tab S7 di Samsung, i Surface di Microsoft e i P11 di Lenovo. A guidare la classifica, manco a dirlo, è stata Apple, con una quota di mercato del 36,5 per cento. A seguire Samsung, con una quota di mercato del 19,4 per cento e una crescita del 44,9 per cento su base annua. Terza piazza, infine, per Lenovo, con un +120,6 per cento sull’anno, poi Amazon con 3,6 milioni di spedizioni, una crescita del 7,6 per cento nel 2020 e Huawei, con un +25,7 per cento su dodici mesi.