F-35B: al via i test sulla “Cavour”

La Marina militare ha iniziato le prove in mare per la certificazione della portaerei Cavour all’impiego degli F-35B. Il primo velivolo americano di V generazione, infatti, è appontato dando così inizio alla fase calda della certificazione in sinergia con il team statunitense.

Partita il 28 febbraio dalla base della Seconda Flotta della Us Navy a Norfolk, la nave Cavour ha iniziato la fase “calda” della campagna ”Ready for Operations”. Il primo appontaggio di un velivolo F-35B del Corpo degli Us Marines sul ponte della portaerei della Marina militare, rappresenta un passaggio fondamentale nel lungo e complesso processo di certificazione all’impiego dei nuovi velivoli.

Il completamento della fase delle prove in mare ”Sea Trials”, che si protrarranno in Oceano Atlantico per circa quattro settimane, permetterà all’ammiraglia della Squadra Navale di testare il ponte di volo e verificare gli impatti con il velivolo di quinta generazione nei momenti topici di decollo e appontaggio in diverse condizioni di assetto ed in relazione a diversi fattori quali i venti e lo stato del mare, per arrivare alla certificazione finale di “Ready for Operations”.

(*) Tratto da Almghrebiya