Apple annuncia la Wwdc 2021: al via il 7 giugno

Dal 7 all’11 giugno si terrà la Worldwide developers conference (Wwdc) di Apple. L’evento, come nel 2020, si terrà on-line. L’annuncio è arrivato dalla compagnia di Cupertino ed è stato specificato che la partecipazione per gli sviluppatori sarà gratuita. Ok anche alla Swift student challege, contest dove i giovani sviluppatori potranno presentare ad Apple le loro proposte ed idee, all’interno di un quadro interattivo allestito sulla piattaforma Swift Playgrounds.

Sale poi l’attesa per la presentazione delle nuove versioni di sistemi operativi di Apple: iOS 15, iPadOs15 e gli update di MacOs 12, watchOs 8 e tvOs 15. Inoltre, ci saranno anche gli approfondimenti, come le soluzioni per l’accessibilità. Nel frattempo, tra le immagini ufficiali dell’evento, c’è una ragazza che indossa auricolari ausiliari per l’udito.