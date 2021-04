Auto elettriche: boom di vendite nel futuro

Boom roseo nel futuro non troppo lontano. È questa la previsione per le vendita di veicoli elettrici: nei prossimi dieci anni potrebbero raggiungere quota 145 milioni. Non solo: il plotone di auto, furgoni, autocarri pesanti e autobus potrebbe arrivare anche a 230 milioni. Tutto ciò a una condizione, ovvero se i governi saranno in grado di accelerare gli sforzi “per raggiungere gli obiettivi internazionali in materia di clima ed energia”. In parole povere zero emissioni di gas serra entro il 2050. A riferirlo è l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) nel rapporto “Global electric vehicle outlook 2021”.

In base alle stime del report, tre milioni di nuove auto elettriche sono state immatricolate nel 2020: c’è stato così un aumento del 40 per cento delle vendite sul 2019, con il totale delle vetture sulle strade del mondo a 10 milioni. A ciò vanno aggiunti anche un milione di autocarri e bus elettrici.

A causa della pandemia, l’anno scorso, il mercato automobilistico globale ha invece subito una contrazione del 16 per cento. Ovvero, nel 2020, l’Europa con 1,4 milioni di immatricolazioni (raddoppiate sul 2019) è riuscita a superare la Cina (che ne ha registrate 1,2 milioni, +9 per cento).

Sempre nel 2020 la spesa dei consumatori per le auto elettriche è aumentata di un altro 50 per cento. Allo stesso tempo, gli incentivi del governo hanno raggiunto 14 miliardi di dollari, il quinto anno consecutivo in cui sono diminuiti come quota della spesa totale. Secondo l’Aie, “anche se gli stimoli statali restano importanti per la diffusione dei veicoli elettrici, le vendite aumentano soprattutto per scelta dei consumatori”.