Telespazio e accesso a internet per le comunità rurali del Perù

Telespazio Argentina, società controllata di Telespazio, si è aggiudicata un contratto, del valore di circa venti milioni di dollari, con Pronatel, il programma nazionale peruviano delle telecomunicazioni, dipendente del ministerio de Transportes y Comunicaciones, nell’ambito del progetto denominato “Conecta Selva”, per sviluppare, implementare e diffondere la connessione internet satellitare a scuole e strutture sanitarie di importanza strategica e prioritaria nelle regioni della selva amazzonica dell’Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Il progetto costituisce una delle iniziative prioritarie previste dalle autorità per far fronte alle difficoltà di collegamento internet in zone remote della selva per favorire in particolare la didattica online, in un momento storico che vede l’educazione e la formazione del Perù avvenire pressoché solo a distanza.

Nel campo delle comunicazioni, Telespazio sviluppa reti per integrare le infrastrutture satellitari moderne con sistemi di terra innovativi. Il portfolio dell’azienda offre soluzioni ad hoc per il mercato istituzionale e corporate: servizi bidirezionali a banda larga in protocollo Ip, Trunking e Backhauling per Reti Gsm, Adsl satellitare. La società opera nel settore della geo-informazione e della gestione del territorio. In particolare, Telespazio Argentina offre un portafoglio completo di prodotti e servizi relativi all’osservazione della Terra, con l’acquisizione e l’elaborazione di dati ottenuti mediante telerilevamento e applicazioni geospaziali.

Il progetto peruviano è stato ufficialmente lanciato venerdì 28 maggio con l’installazione della prima antenna in una scuola di San Jose, nel dipartimento di Ucayali, alla presenza del ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni peruviano Eduardo Martin González Chávez, del viceministro delle Comunicazioni Diego Eloy Carrillo Purin, e del direttore del programma Pronatel, Carlos Lezameta Escribens.

Nell’ambito del progetto, Telespazio garantirà il collegamento alla rete web a 1316 website, di cui 1212 sono di scuole, poste nella foresta che copre gran parte delle regioni di Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Telespazio in ogni sito installerà una antenna Very small aperture terminal per fornire connessione web via satellite. Ogni scuola, ad esempio, sarà fornita di una rete wi-fi, con router e computer in grado di gestire software con contenuti educativi e didattici. All’esterno degli edifici sarà inoltre installata una torre con un hotspot a beneficio delle comunità locali.

L’accordo prevede anche l’istallazione di sistemi energetici in grado di garantire, attraverso pannelli solari e batterie, la fornitura di energia elettrica sostenibile. Telespazio Argentina, società controllata di Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales Alenia Space (33 per cento), continua a diffondere e promuovere il proprio impegno per una digitalizzazione inclusiva, motore di uno sviluppo sostenibile, democratico che ha tra i suoi requisiti il superamento di diseguaglianze e barriere nell’accesso a servizi di connettività sicuri e affidabili, come, tra l’altro, anche previsto nel piano strategico Be Tomorrow-Leonardo 2030.

Contribuire alla definizione dei parametri etici e giuridici necessari per favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie, mantenere e diffondere l’importanza della centralità dell’uomo nel rapporto con l’innovazione e la tecnologia, rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali e dei valori della democrazia nell’ottica di un umanesimo digitale sono priorità che Telespazio vuole diffondere in tutto il mondo.