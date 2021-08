Uscite per console: le novità di agosto

Il mese di agosto porta diverse novità in campo console. PlayStation e Xbox vedono i loro cataloghi ampliarsi con alcuni prodotti decisamente interessanti, oltre la lunga lista di multipiattaforma a cui gli anni ci hanno abituati. Iniziamo con alcuni giochi già disponibili su Pc. Il primo è Hunter’s Arena: Legends (Mantisco), in arrivo su PlayStation 4 e 5 il 3 agosto. Si tratta di un battle royal con combattimento corpo a corpo, elementi da gdr e una componente PvE, il tutto inserito nella cornice di un’ambientazione orientale. Un twist originale, rispetto ai giganti del genere come Warzone e Fortnite. A seguire, The Falconeer, già disponibile su Steam e in attivo su Xbox serie X il 5 agosto. Il gioco è ambientato nell’Ursee, un mondo ricoperto dalle acque e costellato di piccoli arcipelaghi, occupati da vari clan e forze politico-militari. I giocatori, in groppa al loro fidato falco gigante, devono esplorare le isole e completare missioni, in pieno stile gdr open-world, mentre combattono contro orde di mostri, navi pirata, dirigibili e falconieri rivali, grazie alle armi installate sul fedele pennuto. L’ambientazione, quindi, pare essere un’interessante commistione tra i generi fantasy e steampunk. Degno di nota è il fatto che questo gioco sia stato sviluppato da una sola persona, l’olandese Tomas Sala, che è riuscito a creare degli scenari affascinanti e una trama molto “lore-centrica”, in cui le informazioni sul mondo vengono rese disponibili da tasselli di mitologia decisamente ermetici.

Il 10 agosto, invece, fa il suo debutto su console Ever Forward, il puzzle game di Pathea Games, la cui uscita era inizialmente prevista per fine giugno. La storia si incentra su una giovane ragazza, Maya, intrappolata tra due realtà: una piena di campi idilliaci e insenature costiere, l’altra rigida e geometrica, piena di trappole e puzzle. I giocatori devono guidare la giovane in questo viaggio alla conoscenza di sé, dove l’obiettivo è sbloccare i ricordi della protagonista e portare alla luce i segreti sopiti nella sua mente. Lo stesso giorno, fa il suo debutto su Ps4 Godfall, già disponibile su Ps5 e Pc da qualche mese. Il gioco è un looter-slasher in terza persona, con la possibilità di cooperare con un massimo di altri due giocatori. La creazione di Counterplay Games può essere definita come una fusione tra i celebri Warframe e Destiny. Assieme al gioco, esordiscono anche l’espansione Fire and Darkness, che aggiunge una nuova area esplorabile, e l’aggiornamento gratuito Lightbringer. Sempre per il 10 agosto è previsto il lancio, per Nintendo Switch, di Shadowverse: Champion’s Battle, la versione portatile del gioco di carte free-to-play già presente nel catalogo di Steam. L’ambientazione scolastica giapponese ricalca l’originale, e a farla da padrone sono il deckbuilding, decisamente non banale, e i duelli con i vari npc.

Ed è venuto il momento di citare le due perle della line-up del mese. La prima è Hades, il pluripremiato rogue-like di Supergiants Games, in arrivo sulle console il 13 agosto. I giocatori vestono i panni di Zagreus, il figlio di Ade, desideroso di fuggire dall’Oltretomba dei miti greci e raggiungere la superficie, dove spera di trovare la madre Persefone. I punti forti di questa produzione sono troppi per elencarli tutti, ma qualche parola deve essere spesa per il sistema di combattimento: veloce, molto action e con potenziamenti (i “doni” degli dei) capaci di modificare completamente gli attacchi e creare combo distruttive e tremendamente efficaci per ripulire le varie stanze colme di nemici. La seconda perla è Ghost of Tsushima: Director’s Cut, l’acclamata produzione di Sucker Punch Productions. Questa nuova versione del gioco, la cui uscita per le console PlayStation è prevista il 20 agosto, comprende numerose migliorie tecniche, come la possibilità di attivare il lip-sync calcolato in tempo reale per il doppiaggio giapponese, tempi di caricamento ridotti, frame rate stabile a 60 fps e risoluzione dinamica 4K. La novità più grande, però, è il Dlc che introduce una nuova ambientazione, l’isola di Iki, dove il protagonista Jin arriva per indagare sulle voci di un’invasione dei mongoli.

Concludiamo questa rassegna con due titoli, in uscita verso la fine del mese. Il primo è No More Heroes 3 (27 agosto), l’attesissimo nuovo capitolo della saga creata nel 2007. Sviluppato da Grasshopper Manufacture, il gioco riporta i fan nella città di Santa Destroy. Nei panni del protagonista Travis Touchdown, armato con la sua famosa spada laser, i giocatori devono fronteggiare un’invasione aliena, capeggiata da tale Jess Baptiste VI, soprannominato Fu (esatto, come l’acronimo inglese). L’ultimo titolo è Song of Iron, sviluppato dal solo-dev team Resting Relic. L’ambientazione attinge a piene mani dai miti e dal folklore dei popoli nordici, per delineare un’esperienza a scorrimento orizzontale, il cui punto forte è l’estrema visceralità dei combattimenti. Nemici umani e mostruosi popolano i vari biomi. Il nostro alter ego vichingo deve sviluppare nuove tecniche e abilità per abbattere gli avversari più ostici. La trama si incentra sul viaggio del protagonista, il cui obiettivo è trovare il Grande Tempio degli dei, l’unica speranza per la sua gente.