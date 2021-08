Videogiochi per Pc: un agosto tra varietà e prodotti interessanti

Agosto si rivela essere un mese ricco di nuove uscite e produzioni interessanti. Tra titoli tripla A e giochi indie, la varietà sembra essere il punto forte del catalogo delle prossime settimane. Il primo gioco ad approdare su Steam sarà Book of Travels, in uscita il 9 agosto. Sviluppato da Might and Delight, esso si propone come un Tiny Multiplayer Online (Tmorpg). Durante la fase di creazione del personaggio, l’indie chiederà ai giocatori di concentrarsi sulla personalità e gli obiettivi del proprio alter ego, ponendo le statistiche e le abilità in secondo piano. Il gioco di ruolo sarà, dunque, al centro di questa produzione, le cui vicende si svolgono nella penisola di Braided Shore. Con ambientazioni disegnate a mano in stile acquarellato, Book of Travels permetterà incontri non troppo frequenti tra giocatori, con lo scopo di creare una community coesa e dedita ad un role-play ricco e variegato.

Pochi giorni dopo, il 12 agosto, uscirà su Steam ed Epic Games Store una produzione tutta italiana, Foreclosed. Sviluppato da Antab Studio, il gioco propone un’interessante commistione tra cutscenes in stile graphic novel e un gameplay da action-rpg. La vicenda narrata in Foreclosed si svolge in una distopia cyberpunk e vedrà come protagonista Evan Kapnos, in fuga dopo che la sua identità, il suo lavoro e tutto ciò che lo collegava alla società sono stati confiscati e rischiano di essere messi all’asta. Cospirazioni, abilità psicocinetiche e un’ambientazione futuristica e violenta completano il quadro di questo titolo nostrano. Lo stesso giorno, uscirà anche Naraka: Bladepoint, un peculiare battle royal in cui i giocatori si affronteranno all’arma bianca. Sviluppato da 24 Entertainment, il gioco propone partite a 60 giocatori e un’ambientazione ispirata all’immaginario orientale.

Il 17 agosto, altri due titoli approderanno sul mercato Pc. Il primo è Greak: Memories of Azur, un action/platform single player sviluppato da Navegante Entertainment. Il gioco vanta ambientazioni 2D disegnate a mano e segue le vicende di Greak che, seguito e aiutato dai suoi due fratelli, dovrà costruire un’astronave per fuggire dai crudeli Urlag, desiderosi di sterminare tutta la stirpe dei maghi dei Courine. Sarà possibile alternare il controllo tra i tre personaggi per risolvere enigmi, affrontare combattimenti e viaggiare in un vasto mondo interconnesso. Il secondo titolo è Humankind, ambizioso progetto di Amplitude Studios. In questa nuova Ip strategica, i giocatori dovranno attraversare tutte le grandi ere della storia umana, dal neolitico fino ai giorni nostri, attraverso un sentiero evolutivo personalizzato. Scelte morali, ricerche scientifiche e imprese militari permetteranno ai leader delle varie civiltà di lasciare la loro impronta indelebile nella storia dell’umanità.

Di genere completamente diverso è RiMS Racing, in uscita il 19 agosto e sviluppato da Raceward Studio. Questo racing simulativo non permetterà solo di percorrere tracciati a bordo delle proprie moto preferite, ma anche di smontarle completamente e personalizzarle nel ruolo di un ingegnere motociclistico. Sempre il 19 agosto uscirà un titolo molto interessante, sviluppato da Luis Antonio: Twelve Minutes, un’avventura grafica ambientata in una sola stanza e che coinvolge tre personaggi, con la partecipazione di James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Defoe. Il punto di avvio della trama è molto semplice: durante una cena romantica tra una coppia sposata, un ispettore di polizia irrompe nella scena, accusa la donna di omicidio e picchia selvaggiamente il marito. Nei panni di quest’ultimo, i giocatori vivranno continui loop temporali di dodici minuti, entro i quali dovranno capire come cambiare il proprio destino.

Tra il 24 e il 25 agosto, ben quattro titoli faranno il loro debutto. Il primo è Aliens: Fireteam Elite (Cold Iron Studios), uno sparatutto cooperativo in cui un gruppo di marines coloniali, a bordo della Uas Endeavor, si troveranno a combattere un’infestazione di xenomorfi. King’s Bounty 2 (1C Entertainment) ci riporterà nel mondo di Antara dopo ben vent’anni dall’ultimo titolo della serie. In questo gdr open-world, i giocatori potranno tracciare liberamente il loro cammino, scegliendo uno dei tre personaggi disponibili, in un mondo disceso nel caos. Non è l’unico seguito di una saga degna di nota: Psychonauts 2 (Double Fine Productions), fa vestire ai giocatori i panni del bizzarro Razputin “Raz” Aquato, acrobata professionista e potente telepate. Tra bizzarri complotti e strani poteri psichici, gli utenti saranno chiamati a superare acrobatiche sezioni platform, controllare gli avversari con il potere della mente e risolvere enigmi rallentando il flusso del tempo. Di atmosfera completamente diversa è Hoa (Skrollcat Studios), un puzzle/platform indie che vede protagonista una minuta folletta che, assistita da coccinelle, scarabei e altre creature, si impegnerà in un viaggio mistico attraverso ambientazioni disegnate a mano che, in quanto a stile, ricordano molto lo studio Ghibli.

Un’altra produzione italiana è Baldo: the Guardian Owls, un’avventura gdr sviluppata da Naps Team, che approderà su Steam il 27 agosto. L’incipit fiabesco, incentrato sul ritorno di una creatura senza cuore dagli inferi che sarà contrastata da un bambino puro di cuore, lascia spazio ad un open-world ricco di creature bizzarre, magie, pericoli ed emozioni, che sarà capace di soddisfare gli amanti dello Studio Ghibli e della saga The Legend of Zelda. A chiudere questo ricco mese, troviamo New World (31 agosto), l’Mmorpg targato Amazon Games Studios in cui i giocatori, nei panni di naufraghi sperduti, forgeranno la loro leggenda nella misteriosa isola di Aeternum, immersi in un’ambientazione che ricorda un XIV secolo a tinte fantasy, e Rustler (31 agosto), un gioco molto particolare. Sviluppato da Jutsu Games, il titolo, per ora in accesso anticipato, si presenta come una fusione tra i primi Gta e un assurdo contesto medievale, tanto che è già stato soprannominato “Grand Theft Horse”. Nei panni del protagonista Guy, i giocatori si immergeranno in un mix di humor nonsense, libertà d’azione e continui riferimenti alla cultura pop, con una spolverata di assurdità come unirsi alla setta dei “terrasferisti” o truccare il proprio cavallo.