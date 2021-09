Addio a Sir Clive Sinclair: icona della generazione 8 bit

Se oggi parliamo di democratizzazione dell’informatica il merito è di un mito, sir Clive Sinclair. Il pioniere dell’home computing, ossia i pc destinati all’uso casalingo, è morto a Londra: aveva 81 anni. Negli anni Ottanta, il suo ZX Spectrum è stato uno degli home computer di maggior successo, oltre a dare vita alla rivalità con il Commodore 64, rispetto al quale aveva due vantaggi: costo decisamente contenuto e dimensioni compatte. La gloria fu conclamata soprattutto in Gran Bretagna e in Europa. Le sue creazioni vennero consegnate alla storia e, di riflesso, stimolarono il mercato americano.

Pc di massa, generazione 8 bit e molto altro: Sir Clive Sinclair, nominato baronetto da Margaret Thatcher, ebbe l’intuizione di dare il là alla rivoluzione dei computer portatili e casalinghi. In che modo? Con il primo personal computer venduto al dettaglio con un prezzo accessibile per le famiglie: il Sinclair ZX80 (la vendita andò oltre un milione e mezzo di pezzi).

Non bisogna poi dimenticare modelli come lo ZX81 (apparso anche nella serie televisiva “I ragazzi del computer”) – nel nostro Paese venduto a 99mila lire più Iva – e poi il must, ossia lo ZX Spectrum, datato 1982, che ebbe il merito di dare una accelerata alla programmazione e alla rivoluzione dei giochi (indimenticabili Lords of Midnight o Jetpac). A seguire fu la volta del Sinclair Ql (Quantum leap), il primo con il processore a 16 bit.

Clive Sinclair ha messo piede anche il settore dell’elettronica con calcolatrici e con la messa in commercio a metà anni Ottanta del Sinclair C5, un veicolo ibrido a tre ruote, una bicicletta con pedalata assistita ante litteram. Fu un flop ma poco importa: resta il fatto che, in epoca in qui materiali elettronici erano veramente costosi, Sinclair consentì alla massa la possibilità di avere un computer a casa.

La figlia Belinda, al Guardian, ha detto: “Era una persona straordinaria, sempre interessato a tutto. Mia figlia e suo marito sono ingegneri, e se fosse qui ora parlerebbe di ingegneria con loro”. La classe, dopotutto, non è acqua. Addio Sir Clive Sinclair.