Cybersicurezza, non c’è “il rischio zero”

Unire le forze nella sfida agli attacchi cyber. È di questo avviso Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, nel videomessaggio inviato al settantennale di Elettronica spa, l’azienda made in Italy e leader nel settore della Difesa. Per Di Maio, inoltre, è fondamentale “l’esigenza di sviluppare una difesa comune europea per rafforzare il ruolo dell’Unione come fornitore di sicurezza globale” insieme alla “Nato”.

Roberto Baldoni, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha aggiunto: “Non ci aspettiamo un rischio zero, gli attacchi esisteranno e dobbiamo creare un Paese dove imparare a gestire i rischi per affrontare il futuro con serenità”. Non solo: “Ci sono milioni di azioni offensive che avvengono alla ricerca di vulnerabilità da sfruttare, successivamente, con attacchi più mirati. Il futuro che abbiamo davanti – ha proseguito – è fatto da attacchi: io immagino un Paese nel quale sappiamo dare quel livello di resilienza a questo sottofondo di attacchi che ci permetta di prevenire che gli attacchi vadano a buon fine, nella consapevolezza che ci saranno attacchi che andranno a buon fine e a quel punto dovremo mitigarli. Per questo è nata l’Agenzia per la cybersicurezza, per vivere in modo consapevole il futuro”.

Domitilla Benigni, direttore generale e amministratore delegato di Elettronica Spa, da par sua ha sottolineato: “Non esistono più confini tra difesa e sicurezza, la digitalizzazione ha reso la nostra vita di tutti i giorni più semplice ma anche più fragile. I conflitti a cui dobbiamo prepararci sono silenziosi e invisibili, come invisibile è lo spettro elettromagnetico”. A tal proposito, ha chiarito: “Lo vediamo chiaramente nei cosiddetti “super system”, le piattaforme del futuro interconnesse che lavorano sullo spettro elettromagnetico e noi di Elettronica abbiamo da 70 anni focalizzato la nostra attenzione sulla dominance di questo ambiente. Questa eccellenza, insieme alle competenze cyber, conferisce alla nostra azienda visione e capacità”.