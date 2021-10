H-Farm, piattaforma per un’istruzione di qualità

“Presentiamo per la prima volta a una platea esclusiva come quella di Expo 2020 il nostro progetto formativo internazionale H-Farm my school. The Future of Education è il titolo dell’installazione interattiva che abbiamo realizzato per il padiglione di Dubai Cares, organizzazione no profit che fornisce l’accesso a una istruzione di qualità per bambini e giovani nei Paesi in via di sviluppo”.

Questo è quanto detto dalla H-Farm, la piattaforma nata nel 2005 e la cui mission “è guidare la trasformazione digitale delle aziende e produrre cultura attraverso nuovi modelli educativi e di business”.

“Tecnologica, con l’utilizzo di realtà virtuale e aumentata, multicanale con la possibilità di fruire delle lezioni live oppure on demand, in multipresenza per condividere l’esperienza della classe da diversi luoghi del mondo, personalizzata sulle esigenze di ogni studente: My School – è stato spiegato – è progettata da un team di figure trasversali tra designer, 3D expert, programmatori e docenti e prepara contenuti di eccellenza, resi anche più interessanti grazie all’animazione 3D, che parlano il linguaggio dei giovani, promuovendo socializzazione e collaborazione”.

“I visitatori – hanno continuato da H-Farm – potranno provare 3 lezioni Vr (Virtual reality) su esplorazione spaziale, anatomia umana, disegno, che sono state sviluppate da BigRock, la scuola leader in Italia per gli effetti visivi e i videogiochi, parte della nostra divisione Education”. L’Expo, per chi fosse interessato, è in programma fino al 31 marzo 2022 e “dovrebbe attirare 25 milioni di visite, il 70 per cento delle quali proverranno da Paesi stranieri”.