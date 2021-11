Facebook dice stop al riconoscimento facciale

Stop da parte di Facebook al riconoscimento facciale per video e foto. È quanto annunciato da Meta (ovvero il nuovo nome del noto social network) che ha specificato il fatto di dover valutare sia i benefici sia le ormai incessanti preoccupazioni sulla tecnologia.

Secondo quanto sottolineato in una nota, è stato spiegato che nelle prossime settimane verrà chiuso il sistema Face Recognition. Più precisamente, è stato rimarcato: “Continuiamo a ritenere la tecnologia del riconoscimento facciale uno strumento”. Ma allo stesso tempo sono emerse “crescenti preoccupazioni sull’uso” e le autorità, ha continuato la società di Mark Zuckerberg, non hanno ancora fornito regole chiare. Pertanto “riteniamo che limitare l’uso del riconoscimento facciale sia appropriato”.

La società, inoltre, ha aggiunto: “Più di un terzo degli utenti attivi giornalieri ha optato per il nostro riconoscimento facciale e ora la sua rimozione risulterà nella cancellazione di più di un miliardo” di faceprint. Da ricordare come la Federal Trade Commission, nel 2019, abbia comminato una sanzione da 5 miliardi di dollari: uno dei motivi riguardava, per l’appunto, il riconoscimento facciale. L’anno scorso, va detto, Facebook ha patteggiato una class action in Illinois: si è impegnato a pagare 650 milioni di dollari per la disputa con cui era accusata. Il motivo? Aver violato la legge dello Stato che, per farla breve, richiede l’autorizzazione dei residenti per l’uso delle informazioni biometriche.