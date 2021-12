Strategie per rendere la casa a misura di anziano

La tecnologia ha ormai cambiato il modo di vivere la propria casa. Si parla di casa intelligente ogni volta in cui l’abitazione viene predisposta per accogliere al meglio i suoi membri, ad esempio con porte automatiche, luci a comando vocale, tende che si aprono e chiudono in modo autonomo, segnalatori luminosi, montascale e molto altro ancora. Attraverso una applicazione sul telefonino è possibile attivare il riscaldamento o il climatizzatore, senza dover camminare troppo se si hanno, per dire, problemi di deambulazione, oppure attraverso un semplice telecomando si possono aprire tende o alzare le tapparelle. L’importante è che tali dispositivi siano installabili in casa e che l’abitazione sia pronta ad accogliere tali portentosi strumenti, che rivoluzionano la vita di chiunque, anche di chi si trova a convivere con un handicap o con il naturale evolversi dell’età anagrafica.

Ausili tecnologici per una casa al passo con il tempo che scorre

L’indipendenza a una certa età non deve più essere vista come una chimera, ma come un obiettivo facile da raggiungere, grazie alla tecnologia e ai nuovi dispositivi acquistabili che in pochi click hanno rivoluzionato in modo permanente il modo di intendere la casa e come viverla anche quando si è anziani. Grazie alla domotica e ai numerosi dispositivi oggi in commercio si possono realizzare cose che, fino a qualche anno fa, erano considerate impossibili da concepire. Eliminare le barriere architettoniche per facilitare i movimenti, installare strumenti di controllo per evitare al massimo l’assistenza esterna e rendere l’anziano o il disabile il più possibile autonomo, sono i primi passi per rendere la casa accogliente e perfetta anche durante il periodo della vecchiaia. Così (su https://handicare-montascale.it/) è possibile trovare un vasto assortimento di prodotti per rendere la casa sicura, e per regalare a chi ne ha bisogno la meritata indipendenza, come dei montascale facili da installare e da mantenere nel tempo, che richiedono appunto pochi sforzi per essere installati, e che durano negli anni con successo: sicuramente un investimento da fare.

Montascale: diverse tipologie tra cui scegliere

Il montascale è uno strumento molto utile per chi ha problemi di mobilità. È possibile scegliere tra due tipologie principali: montascale rettilinei e montascale curvilinei. I primi vengono utilizzati nel caso di scale dritte e quindi di rampe uniche. I secondi, invece, nel caso di più rampe e seguono l’intero percorso della scala. Inoltre, una ulteriore distinzione è tra montascale a pedana, che permettono di restare seduti sulla propria carrozzina, e montascale con poltroncina. Con questa e altre accortezze non sarà necessario cambiare abitazione quando si diventa anziani o quando subentra una disabilità, ma sarà possibile rimanere nella propria casa senza alcun problema.