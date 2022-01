Il lusso firma l’hi-tech

Tambour Horizon Light Up è lo smartwatch che Louis Vuitton ha svelato nelle settimane scorse in chiusura del Consumer electronic show, la fiera per eccellenza dell’hi-tech. La caratteristica principale sta nel design e pure nei materiali di costruzione: la cassa, per la cronaca, è realizzata in acciaio inossidabile, con il vetro zaffiro a proteggere il display.

Ma non è solo l’unico marchio, nel comparto del lusso, pronto a firmare prodotti di alta tecnologia. Intanto, oltre a Louis Vuitton, anche Gucci e Giorgio Armani, risultano brand più popolari sul web: questo quanto emerso dall’analisi messa a punto da Comin & Partners in collaborazione con KPI6, e in partnership con Il Foglio della Moda. Ecco quindi, per esempio, l’Xbox by Gucci lanciata oppure le cuffie Montblanc Mb 01x Maison Kitsuné, che utilizzano la connettività Bluetooth, wireless e via cavo. Senza dimenticare l’Apple Watch Series 7 Hermès o il Cit-E backpack di Saint Laurent, lo zaino in nylon ideato.

Insomma, come riportato su Vanity Fair, “le firme protagoniste nel settore del lusso sono sempre più presenti anche al mondo della tecnologia: dagli smartwatch agli altoparlanti senza fili, sono infatti in aumento i dispositivi che vedono collaborare i nomi dell’alta moda con quelli tech, con proposte che spesso giungono nel mercato anche a diverse migliaia di euro”.