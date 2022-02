Immobili virtuali: è corsa all’acquisto

Questo non è il verso ma il Metaverso: corre veloce il mercato immobiliare nella realtà virtuale che ha in Meta l’azienda predominante circa lo sviluppo di piattaforme dove si può accedere con occhialini, visori, computer. In base ai dati forniti da Metametric Solutions la compravendita di immobili sul digitale ha toccato 500 milioni di dollari nel 2021. Non solo: entro la fine dell’anno la proiezione punta al raddoppio.

Le vendite di immobili

A gennaio le vendite nelle principali piattaforme del Metaverso – Somnium, Cryptovoxels, Sandbox, Decentraland – secondo Metametric Solutions hanno scavallato la soglia degli 85 milioni di dollari. Per chi analizza il settore, il mercato sul lato del virtuale ha sì dei rischi ma, allo stesso tempo, potrebbe garantire importanti margini di guadagno.

Il costo di una proprietà sul Metaverso

Una delle domande più gettonate, come riportato da Il Sole 24 Ore, “riguarda la posizione. Vale come per il mercato reale? Un immobile sito in un determinato punto può costare di più? Secondo Yorio, il valore sarà determinato da ciò che i proprietari fanno con una proprietà, più che dalla posizione: puoi teletrasportarti ovunque, quindi la posizione non è così importante. Eppure altri investitori affermano che, proprio come nel mondo reale, la posizione nel Metaverso è tutto quando si tratta di immobili”. C’è però “il grande dilemma dell’infinito – ha proseguito il quotidiano – a differenza della terra reale, che ha una dimensione e vincoli naturali, il Metaverso potrebbe essere senza fine, con nuove piattaforme e nuovi spazi creati con del codice. E questo farebbe perdere ogni valore a un immobile. Il dibattito, insomma, è apertissimo. Ma il denaro che inizia a circolare su questo mercato non è banale”.