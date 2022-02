Ice Poker: record di incassi per il casinò virtuale

Il mondo digitale è ormai una attrazione, in tutti i sensi. Il metaverso, ossia la piattaforma di realtà virtuale, sta crescendo giorno dopo giorno. Su l’Opinione, per esempio, avevamo già parlato degli investimenti immobiliari, con una compravendita che ha toccato 500 milioni di dollari nel 2021 e che entro la fine dell’anno punta al raddoppio. Ma non è l’unica curiosità, perché la “moda” adesso è quello di giocare al casinò, utilizzando criptovalute. Come Ice Poker, sviluppato da Decentral Games e ospitato sul metaverso di Decentraland, che ha messo in cascina entrate per 7,5 miliardi di dollari, con una fetta di utenti giornalieri che si aggira intorno ai 6mila.

Poker nel metaverso

Va detto che l’accesso alle sale da poker avviene in maniera gratuita. Dopodiché, per partecipare ai tavoli gli interessati devono acquistare un lasciapassare Nft, in sostanza un invito digitale autenticato, grazie al quale è possibile prendere parte ai tornei e, nell’eventualità, convertire le vincite in cash reale. Per il sito CoinDesk, tanto per rendere l’idea, un solo Nft può arrivare a 6.500 dollari.

Piattaforme e metaverso

Miles Anthony, fondatore di Decentral Games, a CoinDesk ha detto: “In qualsiasi momento abbiamo almeno 1.000 utenti che giocano a poker. Non sembra un gran numero ma quando si tratta del metaverso è una buona cifra, considerando che il problema principale, in questo momento, è che le piattaforme sono sostanzialmente vuote”.

Ice Poker come videogame su smartphone

Per concludere, Ice Poker vedrà luce tra non molto anche come videogame per smartphone. Un modo, questo, per far convergere il pubblico del metaverso con gli appassionati della tecnologia mobile.