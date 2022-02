Nintendo Direct: annunciati i nuovi giochi

La Nintendo, azienda di videogiochi giapponese, ha annunciato in streaming su YouTube i nuovi giochi che usciranno nella prima metà del 2022. Questi titoli usciranno per la Switch, piattaforma di ultima generazione lanciata dalla compagnia nel 2017, per competere con le avversarie Playstation 5 e Xbox Series X. La differenza della console del Sol Levante con le cugine americane è la possibilità di poterla usare anche in modalità portatile, “attaccando” i joystick a uno schermo, rendendola simile a un tablet. Quattro milioni di visualizzazioni in pochi minuti, questa l’affluenza al Direct, ovvero l’evento in streaming, della Nintendo.

Mario strikes: battle league football è effettivamente il titolo di punta per questo 2022 dove, con combo e mosse speciali, l’idraulico più amato del mondo e gli altri si cimentano nel calcio a cinque, alla stregua del vecchio titolo della Ea sports, Fifa Street. Subito dopo segue Nintendo Switch sport, che aprirà una prova in anteprima per i giocatori on-line il 19 e 20 febbraio. Questo capitolo dovrà prendersi sulle spalle la responsabilità di succedere al leggendario Wii Sport, lanciato nel 2006, che ha venduto più di 82 milioni di copie. La presentazione ha inoltre annunciato che arriveranno sotto forma di Dlc (contenuti aggiuntivi) a pagamento dei nuovi circuiti per Mario kart 8, per l’esattezza delle piste rimasterizzate presenti nei vecchi titoli della saga. Il 18 amrzo uscirà il primo pacchetto contenente otto percorsi. Per calmare la fame di notizie riguardante Splatoon 3, l’ultimo capitolo della saga sparatutto, è stata presentata una nuova modalità cooperativa: salmon run-prossima ondata. Per concludere le informazioni riguardanti i nuovi giochi, il 24 giugno arriverà Fire emblem warriors: three hopes, dove saranno presenti tutti i personaggi del titolo a cui è ispirato.

Durante il Direct sono stati annunciati pure diversi remake di grandi classici provenienti dal passato della Nintendo e non. Spiccano tra i nomi EarthBound e EarthBound beginnings, nati sulla Super Nes (conosciuta al mondo come Super Nintendo) e già fruibili sulla nuova console. Il 22 luglio uscirà Live a live, che per la prima volta varcherà il confine del Giappone per essere giocato in tutto il mondo.

Tra i capitoli non progettati esclusivamente per Nintendo si nota su tutti Assassin’s Creed: the Ezio Collection, che raccoglie i capitoli della saga che hanno come protagonista Ezio Auditore, uno dei tanti sicari della famosa serie di Ubisoft. Degno di nota è anche il gioco gratuito di corse della Gameloft: Disney Speedstorm, dove i personaggi dei cartoni animati più amati gareggeranno in corse automobilistiche con le dinamiche di Mario Kart.

Inoltre, tralasciando le notizie di casa Nintendo, arrivano rassicurazioni riguardo la serie del famosissimo sparatutto di Activision, Call of duty, che è stata recentemente acquistata dalla Microsoft per 68,7 miliardi di dollari. Sul blog dell’azienda statunitense, infatti, appare un post che conferma la presenza dei capitoli della saga sulle piattaforme di Nintendo e Sony anche dal 2023 in poi, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan del videogioco, che già hanno visto diventare esclusiva Microsoft i prossimi Elder Scrolls e Starfield.