Elden Ring: il trailer finale

La casa giapponese produttrice di videogiochi From Software ha rilasciato un nuovo video che mostra il mondo di Elden Ring, il gioco ideato da Hidetaka Miyazaki, creatore della saga Dark Souls, insieme allo scrittore di successo George R.R.Martin (l’autore della saga bestseller Il Trono di Spade). L’uscita di questo videogame è disposta per il 25 febbraio, e sarà giocabile su Ps4, Ps5, Xbox e Pc. Il titolo ha l’ambizione di trasportare i giochi dell’azienda del Sol Levante in un’altra dimensione, visto che per la prima volta è basato sull’esplorazione libera e senza confini. Il giocatore, in questa esperienza open world, potrà decidere in quale sequenza affrontare le missioni, quanto tempo dedicare alla ricognizione della mappa o alle quest secondarie. Lo stile di gioco rimarrà fedele a quello dei Soulslike (termine usato per indicare i capitoli della From come Dark Souls, Bloodborne e Demon’s Souls), con combattimenti complessi, nemici molto ostici e un complesso sistema di evoluzione del personaggio. Insomma, richiederà la stessa, se non più, dedizione alla strategia che un fan del genere si aspetti.

Elden Ring è ambientato nel mondo immaginario delle Lands Between e le vicende prendono avvio poco dopo la distruzione dell’anello eponimo. I frammenti di quest’ultimo, denominati Great Runes, sono sparsi per tutta la mappa e in possesso dei sette figli della Regina Marika l’Eterna. Il personaggio giocabile è un esule delle Terre, poiché aveva perso la benevolenza dell’anello, che è tornato in patria per riunire tutte le schegge del gioiello, diventando l’Elden Lord. Ogni discendente della Regina però, grazie al frammento, ha ingigantito i propri poteri, a costo della corruzione dell’anima. Il protagonista della saga dovrà quindi affrontare epiche avventure e combattimenti per completare la storia principale, di una lunghezza dichiarata di circa trenta ore di gameplay.

Ormai mancano meno di cinque giorni all’uscita del titolo, e l’editore Bandai Namco ha fatto sapere che le versioni per Playstation 4 e Xbox One saranno aggiornabili gratuitamente per giocare sulle console next generation, ovvero Ps5 e Xbox Series X/S.

Infine, la From Software spera con Elden Ring di riguadagnarsi la fiducia di tutti i fan dei Soulslike, dopo che il remake di Demon’s Souls, strappato alla casa giapponese dall’americana Bluepoint Games, ha venduto nel primo anno più di un milione e quattrocento copie. Certamente la collaborazione di Hidetaka Miyazaki con George Raymond Richard Martin e la non esclusività per console Sony sono due punti a favore per il videogame in uscita questa settimana, che entrerà nelle case dei possessori di ogni tipo di dispositivo, salvo la Nintendo Switch.