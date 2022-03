Amazon e il negozio dove si paga con il palmo della mano

“Con le mani sbucci le cipolle” cantava Zucchero. Adesso, però, con il palmo della mano puoi pagare. Succede a Washington Dc, nel quartiere di Glover Park: qui Amazon ha aperto un negozio sorto dall’acquisizione della catena Whole Foods.

All’interno dell’attività commerciale non ci sono le casse ed è sufficiente, appunto, passare il palmo della mano sul lettore situato all’uscita per effettuare il pagamento (“just walk out”). Tutto molto semplice e molto pratico, inoltre non c’è il rischio di fare la fila. Da segnalare che la differenza con i negozi Amazon Go è impercettibile: alla base c’è sempre il riconoscimento biometrico. Con una particolarità: il palmo della mano garantisce un livello di privacy maggiore in confronto alle altre tecnologie (vedi l’autenticazione facciale).

Chi fosse interessato a sperimentare questa forma di pagamento deve comunque prima effettuare dei passaggi. In primis, il papabile cliente deve registrarsi nei totem che si trovano nel negozio, inserendo la propria carta di credito. Un articolato sistema di telecamere registra i soggetti e i prodotti presenti nel carrello, tenendo conto pure dello storno della merce riposizionata negli scaffali. E, alla fine, l’intelligenza artificiale sarà in grado di stilare il conto finale.