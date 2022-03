Apple presenta il primo Keynote del 2022

Un iPhone, un iPad e una piastrina di silicio. Sono i tre protagonisti del Keynote di Apple di ieri, 8 marzo. La prima presentazione del 2022 dell’azienda californiana ha annunciato diverse novità nel campo degli hardware ad alta tecnologia, tra cui spiccano il nuovo smartphone, la quinta generazione di tablet e, per quanto riguarda i computer, il tanto atteso nuovo chip. L’iPhone Se di terza generazione ha alla base il sistema A15, quello già montato sul telefonino top di gamma iPhone 13. Questo porta le altissime prestazioni di Apple anche sul modello economico, costruito per chi vuole un dispositivo più compatto o per chi si avvicina per la prima volta al mondo della Mela, senza voler spendere cifre spaziali.

Questo monta pure una fotocamera da 12 megapixel, anch’essa la più potente che si può trovare tra gli smartphone inseriti in quella fascia di prezzo. Inoltre, con la rete 5G e un vetro molto resistente, s’impegna a essere il dispositivo più duraturo tra quelli “economici”. La presentazione è andata avanti con l’iPad Air, che a livello di prestazioni si è trasformato effettivamente in un piccolo computer. È alimentato dalla M1, la scheda montata sulla gamma Macbook Air e Pro, rendendolo più veloce del 60 per cento rispetto ai vecchi Tablet della Apple. La scheda grafica è due volte più veloce del vecchio modello e la fotocamera a 12 megapixel ultrawide batte a mani basse la concorrenza delle altre aziende. Presenta una porta Usb-c, capace di instaurare una connessione con hard disk esterni molto fluida e potente, al 200 per cento in più della vecchia generazione. Infine, per il nuovo iPad Air, sono stati pensati diversi accessori come la smart keyboard, la magic keyboard e la apple pencil, per tutti gli artisti che vogliono coniugare efficienza e comodità in un unico apparecchio.

Per quanto riguarda i computer fissi, l’azienda di Cupertino ha svelato il nuovo chip, l’M1 Ultra. Questo è stato creato in laboratorio con la fusione di due già super performanti M1 Max, raggiungendo delle strabilianti 128 Gb di memoria unificata, che la rendono la scheda più performante del pianeta. Ultra è ben otto volte più veloce di Max, ma il suo punto forte secondo gli ingegneri Apple è l’efficienza energetica. Infatti, paragonata a una qualsiasi scheda di altra fattura, consuma il 90 per cento in meno. Un altro traguardo, che ormai viene “tagliato” tutti gli anni dai californiani, è il primato nella sicurezza, essendo questo il chip meno “attaccabile” sul mercato. La M1 Ultra viene montata sul nuovissimo Mac Studio, il computer più veloce della storia. L’Amministratore delegato Tim Cook, che ha diretto il Keynote coadiuvato da altri ingegneri e presentatori, ha presentato questo pc come pensato specificamente per gli artisti, che da anni ormai si affidano all’azienda della Mela per esprimere la loro creatività. E adesso sono stati ricompensati da un Mac che virtualmente non avrà problemi di caricamento e latenza, essendo l’80 per cento più veloce di un qualsiasi altro fisso di Apple. Lo Studio è stato progettato per sposarsi con Studio Display, uno schermo da 27 pollici 5k così potente che al suo interno contiene l’A13 bionic chip, per sostenere il peso della grafica fuori dal mondo.

Nell’era dello smartworking e delle riunioni al pc Apple ha implementato quest’apparecchio con la stessa fotocamera da 12 megapixel ultrawide che monta l’iPad Air, e le casse integrate ad alta fedeltà migliori mai montate su un personal computer. L’unico difetto? Mac Studio con M1 Ultra e Studio Display, se acquistati insieme, costeranno all’utente poco meno di 6450 euro. l’iPad ha un prezzo di partenza di 699 euro, mentre l’iPhone SE costerà “solo” 529 euro. Per concludere, Cook ha rinnovato l’impegno dell’azienda di Cupertino di essere carbon neutral entro il 2030. Infatti, i prodotti descritti fanno utilizzo di diversi materiali riciclati, e soprattutto non presentano plastica, nemmeno nell’imballaggio in cui vengono acquistati. Come ogni anno Apple si è distinta per il genio comunicativo e per i progressi raggiunti nel campo tecnologico, e questo è stato solo il primo Keynote del 2022. Ne vedremo delle belle.