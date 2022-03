Come proteggere il tuo smartphone

Huawei P30

Dotato di una batteria ai polimeri di litio da 3650 mah e di un chipset Kirin 980, Huawei P30 è uno smartphone caratterizzato da una lunga durata e da switch tra le applicazioni fluidi e veloci. Il telefono presenta una tripla fotocamera da 40, 16 e 8 megapixel che permette di effettuare scatti di qualità, dettagliati in diverse condizioni di luce e anche a ingrandimento, grazie allo stabilizzatore ottico integrato. Dal punto di vista del comparto hardware, il modello offre una Ram da 6 Gb e una memoria di 128 Gb. Buone anche le dimensioni dello schermo, che corrispondono a 6,1 pollici e una risoluzione pari a 1080x2340 pixel. Il dispositivo, inoltre, è dotato di certificazione Ip53 che ne sottolinea la resistenza agli urti e all’acqua.

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite può essere considerato come alternativa: più economico del modello P30, ma non per questo meno performante e valido. Il modello P30 Lite, infatti, presenta una batteria ai polimeri di litio da 3340 mah, leggermente meno capiente rispetto al P30 ma in grado di assicurare comunque una buona durata durante la giornata, e un processore Kirin 710; questo significa una minore fluidità per quanto riguarda le applicazioni complesse, ma una fluidità e una velocità pari per le applicazioni comuni. Il comparto fotografico dello Huawei P30 Lite vanta una fotocamera, anche in questo caso tripla, da 48, 8 e 2 megapixel che però non integra la stabilizzazione ottica. Altra grande assente è la certificazione Ip53, che rende il modello meno resistente all’uso e non impermeabile. Per quest’ultimo fattore si può porre rimedio semplicemente ricorrendo all’utilizzo di una apposita cover per smartphone.

Cover per Huawei P30 Lite

Sono sostanzialmente due le motivazioni che spingono le persone ad acquistare delle cover per smartphone: la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo mobile a seconda di gusti ed esigenze e la necessità di proteggere lo smartphone da urti e graffi. Le cover per smartphone e in particolare le cover Huawei P30 Lite possono essere acquistate sia in negozi fisici che on-line, con la possibilità di scegliere tra tanti design e materiali diversi. Si parte da cover pensate per rendere il dispositivo più allegro e fantasioso dal punto di vista estetico, grazie a custodie colorate e grafiche, per arrivare a cover progettate appositamente per la protezione dello stesso, in genere più semplici e realizzate con materiali ad alta resistenza.