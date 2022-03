È morto il papà delle Gif

È morto l’inventore delle Gif, animazioni che tanto spopolano sui social. Stephen Wilhite, 74 anni, è scomparso per complicazioni da Covid. Il decesso è avvenuto il 14 marzo ma la notizia ha cominciato a circolare solo nelle ultime ore.

Wilhite, ha creato il formato Gif – Graphics interchange format – alla fine degli anni Ottanta, quando lavorava per CompuServe. All’epoca venne pensato come un modo per poter facilitare il download delle immagini a colori (non per meme o altro), in un periodo peraltro dove la velocità di Internet era lontana anni luce da quella attuale.

La moglie Kathaleen, in una intervista a The Verge, ha commentato: “Anche con tutti i suoi successi è rimasto un uomo molto umile, gentile e buono”. L’invenzione del formato Gif, per la cronaca, ha permesso a Wilhite di ottenere il Lifetime Achievement Award dei Webby Awards.