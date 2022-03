Apple: atteso iPad Pro con ricarica wireless

In autunno possibile arrivo in casa Apple per un iPad Pro con ricarica wireless. L’analista Mark Gurman, nella sua newsletter “Power On”, ha spiegato che l’azienda di Cupertino sta pianificando “la gamma più ampia di nuovi prodotti hardware della sua storia”. E la selezione dovrebbe prevedere anche gli iPad Pro aggiornati.

Secondo Gurman, l’iPad Pro 2022 presenterà una scocca posteriore in vetro, per supportare la ricarica wireless, un aspetto questo che avvicinerebbe ulteriormente il design del tablet a quello degli iPhone. Il motore pulsante del dispositivo, invece, sarà rappresentato dal processore casalingo M2, che avrà sia specifiche tecniche simili a quelle dell’M1 ma con evidenti miglioramenti dal punto di vista della velocità e dell’efficienza energetica.

Gurman, peraltro, ha spiegato che l’M2 lo troveremo non solo sul prossimo iPad Pro, ma anche sui nuovi MacBook Pro da 13 pollici, Mac Mini e iMac da 24 pollici.